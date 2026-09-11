El pasado día 7 de septiembre, la presidenta de la Junta de Extremadura pronunciaba el tradicional discurso del Día de Extremadura. Sin proyecto, sin rumbo, Guardiola recitó sobre el escenario del Teatro Romano de Mérida, bajo el brillo de un perfecto juego de luces proyectado sobre columnas milenarias, el discurso de la nada. Nada podemos sacar de sus palabras. Ni una sola medida que nos permitiera pensar que, al otro lado de los focos, existe un Gobierno que gestiona con una idea concreta de lo que quiere hacer con Extremadura. Nada que llevarse a casa más allá de una sucesión de palabras cuidadosamente colocadas.

Está el caos sanitario, que no entiende de palabras grandilocuentes, ni de ceremonias. Están las listas de espera, los pacientes que aguardan y los profesionales que llevan demasiado tiempo agotados. Está la educación, que acaba de abrir de nuevo las puertas de sus colegios, y están unos resultados del informe PISA que deberían haber hecho sonar todas las alarmas.

También quedaron fuera quienes esperan una vivienda, quienes buscan un empleo, quienes viven en nuestros pueblos y necesitan servicios públicos que funcionen. Quedaron fuera las preocupaciones cotidianas de una ciudadanía que no necesita que le expliquen lo maravillosa que es Extremadura, porque eso ya lo sabe.

No hubo siquiera anuncios. Ni una medida concreta. Ni un compromiso nuevo. Ni una respuesta para los problemas de la gente. Palabras huecas para una realidad que no admite más retórica.

Sí hubo tiempo, sin embargo, para hablar de las cifras del desempleo como si fueran el resultado de una gestión personal de la propia presidenta. Como si cada dato positivo tuviera en ella a la única autora y cada dificultad perteneciera a otro Gobierno. Gestionar no consiste en apropiarse de los datos cuando son buenos, sino en responder cuando las cosas no funcionan.

Habló de convivencia, de una Extremadura sin odio, como si la presencia de su vicepresidente de Vox en la primera fila del teatro fuera poco menos que una entelequia. Es difícil presentar como normal aquello que se ha convertido en una incoherencia política inaceptable.

La presidenta eligió hablar de lo que se siente al ser extremeño, como si nosotros mismos no fuéramos conscientes de ese sentimiento y de ese orgullo. Pero los extremeños y las extremeñas también sabemos de nuestras dificultades y de nuestros problemas, esos de los que debería encargarse la presidenta.

En el Romano hubo más discursos. Algunos, como el del regidor de la capital autonómica, sí estuvieron a la altura. A la altura de alguien que decide sobre la vida de sus vecinos y sus vecina y que señala no solo el orgullo y el sentimiento de pertenencia, sino también los retos de futuro de su ciudad, aunque ello implique exigir respuestas al Gobierno de su mismo signo político.

Puede haber luces, escenario y ceremonia. Puede haber palabras sobre el orgullo de pertenecer a la tierra. Pero un discurso a la altura de una presidenta, necesita algo más que una estudiada puesta en escena. Necesita decisiones. Necesita prioridades. Necesita un proyecto. En definita, necesita un Gobierno.

Isabel Gil Rosiña es portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Extremadura.