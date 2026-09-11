Centenares de migrantes acampan en la playa del Trampolín, a 3 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y Sánchez es el rey de reyes, el que no quiere ver lo evidente y, peor aún, tampoco quiere que los demás lo veamos. Lo sabían, claro que lo sabían y no hicieron nada. No controlaron las fronteras, no avisaron a las autoridades, no pusieron medios para evitarlo, no protegieron al pueblo ceutí.

Moncloa ha hecho una desclasificación parcial de los documentos que evidencian que Moncloa y Marruecos sabían de sobra que Ceuta iba a ser invadida. El CNI avisó a las autoridades españolas y a los servicios secretos marroquíes. Ambas partes estaban al tanto y ninguna de las dos reforzó la frontera. Lo sabían, callaron y mintieron. Los documentos desclasificados revelan las evidencias de que fue una invasión, pero Moncloa lo desmiente.

Hasta el ministro de Exteriores, Albares, dice que no le consta que hubiera ningún informe, es decir, no le constan las evidencias. Y Moncloa no dice la verdad cuando niega la implicación de Marruecos porque Marruecos tenía los mismos datos que el Estado español. Moncloa no ha hecho nada. Y lo supieron semanas antes. Y pese a la evidencia, lo retuercen para hacernos creer lo que no es.

Y aquí viene la pregunta que les lanzo ¿a quién creen ustedes: al presidente del Gobierno, a los ministros y al delegado del Gobierno o a lo que dicen los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del CNI?

No hace falta que respondan. Sé la respuesta. Y lo peor de todo es que lo único que hace la mentira persistente del Gobierno es incrementar el dolor de los ceutíes y la desconfianza de los ciudadanos hacia la política. Pero, ya no nos tragamos sus trolas infantiles. Ya son tantas que Sánchez y su Gobierno están siendo engullidos por ellas. Y como dice Feijóo, España se lo hará pagar en las urnas.

Atacar siempre, negarlo todo y declararse ganador sin admitir jamás una derrota. Ese es su juego. Están jugando a hacer trampas, como siempre. Este Gobierno se ha pegado un tiro en el pie con la desclasificación.

Y ante esta desgracia, en el PSOE de Extremadura ¿qué dicen? Nada, no dicen nada. Al menos de momento porque, como son la voz de su amo, dentro de nada los escucharemos repitiendo las consignas de los 700 asesores de Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez ha mentido y ya lo sabemos oficialmente. Lo único que cabe es que el presidente de Gobierno dimita y disuelva las Cortes. Los documentos desclasificados demuestran que Marruecos sí sabía lo de la invasión. Sánchez debe asumir responsabilidades. Ceuta merece la verdad y España necesita un Gobierno que nos defienda.

José Ángel Sánchez Juliá es diputado del PP en Extremadura. Diplomado en Ciencias Empresariales y máster en Business Intelligence.