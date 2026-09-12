Una extraña invasión

¡Qué curioso es que quienes en todos estos años han sido incapaces de nombrar la palabra genocidio ante el asesinato de decenas de miles de civiles por parte del ejército mejor preparado del mundo, rápidamente tachan de invasión la crisis migratoria y humanitaria de Ceuta! No me digan que no es curioso y yo diría que casi matemático.

Llamar a la crisis de Ceuta ‘invasión’ tiene graves connotaciones. Un invasor es aquel que viene a hacernos daño y tachar de invasores a las personas migrantes que han entrado masivamente en Ceuta parece que justifica todo tipo de tropelías sobre estas personas. Como son invasores se les puede quemar sus pertenencias, como son invasores se les puede negar alimento y cobijo a pasear de que sufran hambre y frío. Como son invasores se les puede disparar con escopetas de perdigones como han hecho contra un niño migrante de ocho años. «Hay que ir a cazar invasores» decía el infame portavoz de Vox en el Congreso, olvidando que esos ‘invasores’ son personas que vienen buscando una oportunidad para tener una vida mejor lejos de la violencia, la miseria, el hambre y el miedo. También parece que a aquellos que hablan de invasión se les olvida que han fallecido ya 142 personas, incluído un menor diabético por falta de atención sanitaria. Qué quieren que les diga, yo más que invasión veo crisis humanitaria además de una profunda crisis de valores entre los que intentan deshumanizar a estas personas.

Estamos todos y todas de acuerdo en que hay que ayudar a Ceuta e intentar recuperar la normalidad pero a mí me cuesta pensar que la ayuda pueda llegar envolviéndonos en la bandera de España y montando concentraciones donde se grita «musulmán el que no bote» o «España es cristiana y no musulmana» y donde se enarbolan banderas del aguilucho, ya sabemos que a esos no solo les sobran los supuestos invasores sino todo aquel que no piense como ellos. A Ceuta y a los ceutíes se les ayuda aprobando el reparto de fondos para sostener la emergencia y los servicios públicos y acogiendo a los menores migrantes que por ley (y por ética y humanidad) debemos proteger, así como a las personas solicitantes de asilo. Nadie nunca llamó invasión a la llegada de 350.000 ucranianos y abrimos nuestros brazos como país solidario que somos. Es sumamente injusto señalar como culpables de esto a las personas que arriesgaron sus vidas escapando de la desesperación y no hacerlo sobre quienes idearon todo esto para socavar y dañar nuestra democracia. Todos sabemos que son los mismos que amparan el genocidio en Gaza y también sabemos que los que animan a cazar inmigrantes son sus lacayos y los mayores vendepatrias que ha conocido este país.

Irene de Miguel es portavoz del grupo parlamentario Unidas por Extremadura.