El racista sonriente

El cabeza de lista de Alternativa para Alemania (AfD) y copresidente del grupo parlamentario regional en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, en la fiesta electoral de la AfD tras la proyección de los resultados de las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt / Michael Kappeler/dpa

Pocas veces, el resultado de unas elecciones regionales tiene tanto eco como la victoria de Alternativa para Alemania el pasado domingo en las elecciones de Sajonia-Anhalt, donde su candidato, Ulrich Siegmund, obtuvo casi el 44 % de los votos, el mayor porcentaje desde la reunificación de 1990. Aun así, en un sistema tan fragmentado como el alemán, no le ha dado para la mayoría absoluta, y solo podrá gobernar si le da su apoyo el partido de SahraWagenknecht, envuelto en una crisis interna, pero que tendrá la llave para dar el gobierno a la extrema derecha, o hacer que se repitan elecciones.

A Siegmund le han servido su juventud (35 años) y su perfil dinámico y sonriente. El extremista de derechas de hoy no es como el de los años treinta:no desfila serio y marcial, sino que se comporta como uno más y no para de hacerse selfis. Además, en los actos de campaña de Siegmund solía haber salchichas y cerveza gratis, lo cual resultaba una campechana afirmación de la identidad alemana, que de paso dejaba fuera a los musulmanes practicantes. Su mensaje ha calado en una de las regiones más deprimidas de Alemania, que ha sufrido una emigración importante. De los casi tres millones de habitantes que tenía cuando cayó el Muro de Berlín, hoy quedan poco más de dos.

Desde la reunificación, muchos alemanes del Este, que habían esperado que esta les trajera el paraíso, viven en un resentimiento que suele ser caldo para los extremismos. La xenofobia siempre ha sido allí mayor, aunque haya pocos inmigrantes. Recuerdo, cuando vivía en Fráncfort y viajé en tren con mi amigo Agustín a Praga, que teníamos que hacer trasbordo en Leipzig, a las tantas de la noche y con un par de horas de espera. Dimos una vuelta por la ciudad y, cuando tocaba regresar, en esos tiempos de móviles sin internet, preguntamos a un par de jóvenes por dónde se iba a la estación. Nos mandaron con mucha seguridad justo en la dirección opuesta, supongo que porque, aunque les había preguntado yo en alemán, se notaba que no éramos alemanes. Por suerte nos dimos cuenta a tiempo y llegamos, casi con la lengua fuera, a tomar el tren.

La debacle de la CDU, por otra parte, afecta al cancillerMerz, que quería reorientar su partido, frente a la moderación de Merkel, hacia una postura más derechista con lo cual, como pasa en todos lados, está reforzando a la extrema derecha.