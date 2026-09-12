El socialismo contra nuestra concordia

Vox aprobó la Ley de Concordia de Extremadura para hacer exactamente lo contrario de lo que lleva años haciendo la izquierda con nuestra historia: cerrar heridas, reconciliar y reconocer a todas las víctimas por igual. Nuestro objetivo es claro: acabar con la división y el resentimiento y preservar la concordia y la convivencia entre los españoles. Por eso nuestra posición siempre ha sido la misma: derogar todas las leyes de memoria que pretenden reescribir nuestra historia, imponer un relato único y enfrentar a los españoles. Nosotros no aceptamos su imposición sectaria de nuestra historia, ni que la utilicen como una herramienta de señalamiento y propaganda política. La historia no pertenece a los políticos; la historia -sin memoria- pertenece a los historiadores y a todos los españoles.

Y aquí es donde el Gobierno de Sánchez se retrata. En Extremadura, como en el resto de España, Vox apuesta por la concordia. Pero ese Gobierno traidor a la Nación decidió atacar nuestra Ley de Concordia y recurrirla ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué recurrió? Preceptos de una Ley en los que se establece literalmente: «evitando el enfrentamiento entre españoles».

Sí, lo han leído bien. Para el socialismo, preservar la memoria de las víctimas «evitando el enfrentamiento entre españoles» es inconstitucional. ¿Qué puede haber de inconstitucional en querer evitar el enfrentamiento? ¿Qué interés tiene la izquierda en fomentar la división? La pregunta casi se responde sola. Poco puede esperarse de quien gobierna de la mano de quienes quieren romper España.

Que el Gobierno socialista haya recurrido nuestra Ley no nos sorprende. Y mucho menos que el Tribunal Constitucional de Sánchez y Conde-Pumpido, un Tribunal cooptado por el sanchismo, lo haya admitido a trámite. Es el mismo Tribunal que anuló la sentencia de los ERE de Andalucía y exculpó a decenas de socialistas corruptos. Un tribunal secuestrado por el Partido Socialista. Pero ese secuestro no va a durar para siempre. Ya se está acabando.

Que nadie se equivoque: la izquierda puede ponernos todos los palos en las ruedas que quiera, pero no va a conseguir jamás que renunciemos a nuestros principios. Volveremos a impulsar y aprobar cuantas leyes sean necesarias para que Extremadura se libere del yugo ideológico de la izquierda. Desde Vox seguiremos defendiendo siempre la unidad de España y la concordia entre españoles.

Inés Checa es portavoz del grupo parlamentario de Vox.