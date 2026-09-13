Negar, atacar, triunfar

Mi encantadora manicurista afirmaba el otro día que lo del gobierno este es como lo de ese perturbado que está viendo que, por ejemplo, un mantel o un cuadrado o ponga lo que usted quiera, es negro y primero afirma y luego chilla que es blanco. Blanco y bien blanco ¿es que no lo ves? ¡Estás tonto si no lo ves!¡ La culpa es tuya si no lo ves! Y por mucha gente atónita que, ante la realidad de un color azabache, enmudezca y crea que el otro ha perdido la razón, o la vista, este seguirá afirmando que es blanco y no hay más. Y como él, el perturbado, siempre tiene la razón y todos los que están viendo negro lo que es negro y ellos dicen que es blanco lo hacen por odio, pues ya está. Luego descalifican y niegan la legitimidad del contrario. Y se mantienen en sus trece, que rectificar es de débiles.

Numerosos analistas han destacado que el gobierno de Pedro Sánchez o el propio presidente, que es el que, en modo norcoreano imparte instrucciones, siempre niega lo evidente, siempre ataca y siempre ha ganado, aunque su derrota sea sonora. Y concluyen que ese es el modo trumpista de manual.

Aunque esta manera antidemocrática pueda perfeccionarla con argumentos creativos que van más allá de la mera negación, pero infantilmente improvisados. Por ejemplo, descalificando a quienes mandaron los infinitos avisos, o a quienes investigan su posible responsabilidad, ¡lawfare!, ¡lawfare!, o insultando a quienes padecen desde hace más de un mes su incompetencia, ¡ceutíes racistas!, o introduciendo matices con la esperanza de que los mismos le justifiquen en el caso probable de una futura imputación. Por eso Marlaska niega una y otra vez que hubiera ningún aviso, pero ante la tonelada de avisos, añade ‘formal’. Ahora habría que preguntar qué es formal para el ministro. Entonces puede contestar cualquier cosa peregrina, disparatada y medieval, como, por ejemplo que debía llegar en paloma mensajera. O con un sobre lacrado. Que todo el mundo sabe que en estos momentos de inteligencia artificial es la forma habitual de proceder. Sobre todo los espías.