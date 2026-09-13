"¿Repartir o concentrar para crecer?"

Hay preguntas que conviene plantear incluso cuando no tenemos una respuesta definitiva. Una de ellas tiene que ver con el modelo de desarrollo de Extremadura y con nuestra tendencia a repartir territorialmente inversiones, proyectos, instituciones y oportunidades. La intención suele ser legítima: mantener equilibrios, evitar agravios y procurar que ninguna parte de la región quede atrás. Pero debemos preguntarnos si esa forma de actuar está favoreciendo realmente nuestro crecimiento. Extremadura tiene algo más de 1.050.000 habitantes, el 2,2% de la población española, en un territorio de más de 41.000 kilómetros cuadrados. Somos una región extensa, poco poblada y con núcleos urbanos de dimensión limitada. En estas condiciones, duplicar estructuras, dispersar inversiones o condicionar cada iniciativa a un reparto territorial puede reducir la capacidad transformadora de unos recursos que ya son escasos.

La dimensión económica refuerza esta reflexión. La economía extremeña representa el 1,7% del PIB nacional, mientras que el PIB por habitante continúa claramente por debajo de la media española. La estructura productiva regional conserva, además, un peso elevado del sector agrario y de los servicios públicos, frente a una presencia menor de la industria manufacturera y de los servicios vinculados a la actividad industrial. No se trata de establecer una competición entre provincias, ciudades o comarcas. Tampoco de negar a ningún municipio su derecho a prosperar. La cuestión es si entendemos el equilibrio territorial como la obligación de que cada zona disponga de todo o como la posibilidad de que cada territorio desempeñe una función dentro de una estrategia común.

La actividad empresarial no se distribuye de manera uniforme. Las empresas se desarrollan donde hallan infraestructuras, proveedores, trabajadores cualificados, comunicaciones, suelo, servicios y un mercado suficiente. Cuando esos elementos coinciden, se crean ecosistemas productivos. Y cuando un ecosistema alcanza cierta dimensión, extiende oportunidades hacia su entorno. Concentrar esfuerzos no significa abandonar territorios. Un polo industrial necesita proveedores, transporte, mantenimiento, formación y servicios profesionales. Un destino turístico fuerte beneficia a la hostelería, al comercio y a los productores de su entorno. Una agroindustria competitiva crea oportunidades mucho más allá del municipio donde se instala. La cohesión territorial debe garantizar servicios esenciales, comunicaciones y condiciones dignas de vida. Pero la política económica necesita también criterios técnicos: especialización, productividad, retorno de la inversión, creación de empleo y capacidad para atraer capital y talento. No todas las inversiones pueden localizarse en todos los lugares. Quizá llevamos demasiado tiempo confundiendo igualdad de oportunidades con distribución idéntica de recursos. Repartir puede parecer justo, pero si el resultado son proyectos pequeños, estructuras duplicadas o iniciativas sin masa crítica, corremos el riesgo de repartir carencias y no generar riqueza. No tengo todas las respuestas, pero hay una pregunta que no deberíamos aplazar: ¿cuánto crecimiento hemos dejado escapar por intentar que cada inversión, institución o proyecto satisfaga antes un equilibrio territorial que una necesidad económica?