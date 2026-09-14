Cooperación y memoria

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) / Mudathir Hameed/dpa - Archivo

El pasado mes de junio tuve el privilegio de asistir en Cartagena de Indias a un Encuentro de la Red de Memoria y Resolución de Conflictos., organizado por AECID Allí me permitieron hablar, representando a la Diputación de Cáceres, de la importancia del diálogo intergeneracional para potenciar la Democracia. También sobre la necesidad de que las generaciones más jóvenes sean transmisores de la Memoria. Pero me gustaría más dejar reflejado en este espacio algunos mensajes de los intervinientes que me parecieron de un profundo calado.

Así, Sara María Vergara (viceministra de los Patrimonios, Memorias y Gobernanza de Colombia) nos trasladó la relevancia de abrir espacios para facilitar la resolución de los conflictos y cómo recordar significa volver a pasar por el corazón de las personas. Carmen Morais (vocal asesora de Aecid) hizo hincapié en que debemos dirigir nuestros mensajes a los no convencidos y el propio Director de Aecid quiso dejar claro que debíamos buscar la forma de transformar el conocimiento adquirido en acciones concretas. De la comprensión a la acción.

Seis fueron los grupos de trabajo formados por miembros de numerosos países latinoamericanos y de España donde el debate fue intenso. No hace falta volver a comentar, como nos decía Zoraida Hijosa (Directora General de Atención a las Víctimas del Gobierno de España), que en nuestro país todavía queda siempre una fosa común a menos de 50 kilómetros de distancia. Coincidimos en que no son tiempos tan excepcionales. Ya hemos vivido cambios traumáticos en la Historia donde se primaba el individualismo frente a sociedades más plurales, como incidía otro de los asistentes. Por eso es fundamental trabajar para que la Memoria sirva para la construcción de la paz dentro de una cultura de prevención de la violencia.

La guerra trae siempre daños colaterales. El primer paso es el rescate de la Memoria ya que conocer la verdad y sus secuelas libera y se pueden comenzar a sanar las heridas. Se usa la experiencia como herramienta sanadora para generaciones futuras. La búsqueda de los ¿ por qué? y la respuesta a la pregunta ¿ a quién perdonar y de qué perdonar? se hace frente a la vulnerabilidad de las víctimas, al silencio, a la convivencia o al olvido. Perdonar sin conocer la verdad es complicado. Es una tarea pendiente.

Proyectos de investigación, participación en Diplomaturas o grados universitarios, colaboración con documentación de Archivos, impulso de Congresos de Memoria y Educación son algunas de las experiencias en las que nos podemos involucrar con Guatemala, Chile, Colombia, España….