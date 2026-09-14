La estabilidad solo deja de ser una virtud cuando aparece una alternativa mejor

La estabilidad política suele presentarse como un valor en sí mismo. Se asocia con continuidad, capacidad de planificación y menor incertidumbre institucional. En teoría, un gobierno que permanece largo tiempo dispone de mejores condiciones para desarrollar proyectos ambiciosos, consolidar políticas públicas y corregir errores sin la presión de los cambios constantes de dirección.

Sin embargo, la estabilidad no constituye un fin, sino un instrumento. Su valor depende de los resultados que produce. Una ciudad puede disfrutar durante décadas de gobiernos estables y, aun así, avanzar menos que otras sometidas a una mayor alternancia política. La continuidad solo adquiere sentido cuando se traduce en más prosperidad, mejores oportunidades y una mayor capacidad para competir.

Badajoz constituye un caso singular en España. Son pocas las capitales de provincia que han permanecido durante treinta años bajo un mismo signo político al frente de su Ayuntamiento

Badajoz constituye un caso singular en España. Son pocas las capitales de provincia que han permanecido durante treinta años bajo un mismo signo político al frente de su Ayuntamiento. Precisamente por esa excepcionalidad, la ciudad ofrece una oportunidad casi única para responder a una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué ha producido realmente esa estabilidad?

Abandonar la autocomplacencia

La respuesta exige abandonar tanto la autocomplacencia como la crítica automática. Tampoco basta con comparar la ciudad consigo misma. Es evidente que Badajoz ha mejorado desde mediados de los años noventa. Sería sorprendente que no lo hubiera hecho. En estas tres décadas España ha experimentado un intenso proceso de modernización económica, mejora de infraestructuras, expansión educativa y aumento del nivel de vida. Prácticamente todas las ciudades españolas son hoy mejores que hace treinta años.

La evaluación de cualquier política pública es, por definición, comparativa. Igual que un estudiante no conoce realmente su rendimiento solo por la nota obtenida, sino por su posición respecto al conjunto de la clase, una ciudad debe medir su evolución frente a territorios de características semejantes. Cáceres, Ciudad Real, Jaén, Albacete, Huelva, Salamanca, Lugo o León constituyen un grupo de referencia razonable para realizar ese ejercicio.

Renta bruta media

En renta bruta media, Badajoz ocupa el séptimo lugar entre las nueve ciudades comparadas. En rendimiento medio del trabajo —uno de los mejores indicadores de la calidad del empleo y del valor añadido de una economía— desciende hasta la octava posición. Dicho de otro modo, tres décadas de estabilidad política no han permitido a la ciudad situarse entre las economías urbanas con mejores salarios del grupo.

La lectura de estos datos invita a una reflexión. El crecimiento económico no consiste únicamente en producir más riqueza, sino en generar actividades capaces de aumentar la productividad y elevar el nivel salarial. Las ciudades que avanzan son aquellas que atraen industria competitiva, servicios avanzados, innovación y empleo cualificado. Si, después de treinta años, la posición relativa apenas mejora, resulta legítimo preguntarse hasta qué punto el modelo de desarrollo ha conseguido transformar la estructura económica de la ciudad.

Algo parecido ocurre con el mercado laboral. Aunque el desempleo ha disminuido respecto a los años más duros de la crisis, Badajoz continúa situándose entre las ciudades con peores registros del grupo analizado. Pero incluso este dato necesita una lectura más profunda. El verdadero indicador de éxito no es solo cuántos empleos existen, sino qué calidad tienen. Una economía basada en actividades de escaso valor añadido puede reducir el paro sin resolver el problema de fondo: la dificultad para ofrecer carreras profesionales suficientemente atractivas para retener a los jóvenes con mayor formación.

Tejido empresarial y evolución demográfica

El tejido empresarial refuerza esa impresión. La densidad de empresas sitúa a Badajoz en la séptima posición del grupo comparado. Sin embargo, la cuestión más relevante no es el número de empresas, sino su especialización. La economía local continúa mostrando un peso reducido de la industria, la innovación tecnológica y los servicios intensivos en conocimiento, precisamente los sectores que generan mayor productividad, mejores salarios y una mayor capacidad de atraer inversión privada.

La evolución demográfica ofrece una perspectiva igualmente reveladora. La población ha aumentado desde mediados de los años noventa, aunque a un ritmo intermedio respecto a las ciudades comparadas, ocupando la quinta posición. Al mismo tiempo, el envejecimiento continúa avanzando y la edad media de la población sigue aumentando.

La pregunta ya no es qué ha hecho el gobierno, sino qué esperan los pacenses del futuro. ¿Les basta con la continuidad o creen que Badajoz puede aspirar a más?

Retener talento constituye hoy uno de los principales indicadores de competitividad territorial. Ya no basta con atraer habitantes; resulta imprescindible ofrecer oportunidades suficientes para que los jóvenes cualificados desarrollen aquí su proyecto profesional y personal. Tampoco en este ámbito Badajoz destaca respecto al grupo de referencia.

Ninguno de estos indicadores avala un desempeño económico y social claramente superior al de las ciudades de referencia. Entonces, ¿qué ha llevado a los pacenses a mantener su apuesta por el mismo proyecto político durante más de treinta años? ¿Por qué la oposición no ha logrado ofrecer una alternativa suficientemente sólida y convincente para ganar la confianza de la mayoría?

La ciencia política

La ciencia política lleva décadas estudiando los efectos de los gobiernos prolongados. Cuando un mismo partido permanece durante mucho tiempo al frente de una institución suele consolidar una importante ventaja organizativa: aumenta la identificación entre partido y administración, se fortalecen las redes institucionales y la alternancia deja de percibirse como una posibilidad inmediata. En ese contexto, la oposición no puede limitarse a esperar el desgaste del gobierno. Debe construir una alternativa creíble, con liderazgo, solvencia técnica y un proyecto capaz de generar confianza más allá del voto de protesta.

Los ciudadanos no solo eligen gobiernos; también deciden cuánto tiempo merecen seguir gobernando. Treinta años ofrecen tiempo suficiente para juzgar un proyecto político por sus resultados y no por sus promesas.

La pregunta ya no es qué ha hecho el gobierno, sino qué esperan los pacenses del futuro. ¿Les basta con la continuidad o creen que Badajoz puede aspirar a más?

El autor es vocal del Colegio de Biólogos de Extremadura