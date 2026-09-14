Político y orador

Aunque la de político sea la única carrera para la que no se necesita ni exige ningún tipo de titulación ni de estudios, está claro que, para ejercer en la política, uno tiene que tener, al menos, unas mínimas dotes de orador. El político tiene que saber convencer con la palabra, aunque él mismo no se crea lo que está diciendo, para que la ciudadanía, como ellos nos llaman, nos lo creamos a pies juntillas.

El político, en la antigua Grecia y Roma, era el que sabía tomar y adueñarse del ágora y hacerse oír por todos los que allí se congregaban. En realidad, poco importaba si lo que decía tenía mucho de verdad o mucho de mentira, porque lo verdaderamente importante era emborrachar al público de palabras y hacer que disfrutaran del bello y atrayente sonido de la verborrea del que les hablaba.

¡Qué más da si era verdad o mentira lo que decía! Lo importante era el tono de su voz y cómo engarzaba una palabra con otra, como el mejor orfebre de la ciudad, acoplando una piedra preciosa en el sitio justo para crear la joya perfecta. El don de convencer a los demás que te escuchan es lo que vale.

Y, efectivamente, en la antigua Grecia, como ahora mismo, ser un buen orador era fundamental para conseguir el éxito político. Demóstenes es considerado el mayor y mejor orador de la Grecia antigua y, como era consciente de sus problemas de voz y padecer disfemia en su juventud, se acercaba cada día a la orilla del mar y metía pequeñas piedras en su boca, y hablaba con todas sus fuerzas, dirigiendo su voz a la inmensidad del mar y el ruido de las olas, para perfeccionar su habilidad en el habla y curar y vencer su tartamudez. Y así consiguió ser el mejor orador en Atenas y convencer a la ciudadanía en la democracia griega, sin importar lo guapo o lo feo que era.

Y ahora, a pesar de haber transcurrido dos mil años y más de un cuarto de siglo de aquellos tiempos antiguos, la cosa sigue igual porque casi nada ha cambiado, excepto los cambios de unas túnicas por trajes y los asientos de dura piedra por cómodos escaños provistos de sofisticada tecnología. El presidente Pedro Sánchez, dotado, sin duda, con las habilidades de los antiguos oradores griegos, deja boquiabiertos y atontados a todos los políticos que ocupan los diferentes bancales de la Cámara Baja del Parlamento español. Y poco importa que lo que diga sea verdad o mentira, o que en su mismo parlamento diga algo y, a continuación, cambie de opinión porque a todos embelesa con su oratoria y, como los oradores griegos, a toda la audiencia emboba y confunde con su tono de voz, su ritmo de palabra y con lo que dice, que puede ser verdad, o mentira, o, quizás, todo lo contrario.

Y luego llega el turno del jefe de la oposición, el bueno de Feijóo, del que no tengo ninguna duda de que es muy buena persona, pero eso, cuando subes a la palestra, quizás no sea de lo que más importa. Una vez arriba hay que convencer, hay que enamorar a los demás con la palabra. Estoy convencido de que hay ahora más asuntos que reclamarle y recriminarle a Pedro Sánchez que nunca, pero hay que saber hacerlo. Quizás sería bueno para Alberto acercarse, como Demóstenes a la vera de la mar y, desde Fisterra, con unas piedrecillas de la orilla metidas en su boca, hablar con voz potente y grave y ensayar fingiendo convencer a los antiguos romanos de que, aquello tan bello que veían desde el cabo, no era, en absoluto, el final de la tierra.