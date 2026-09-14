Proyecto mosaico contra el fuego

Desde la década de los 50 del siglo pasado se llevó a cabo la destrucción de la vegetación natural de Hurdes y sierra de Gata… por la propia Administración, primero como Dirección General de Montes del Ministerio de Agricultura y después como ICONA.

No sólo fue una catástrofe para el patrimonio natural de ambas comarcas, sino también un duro golpe para la economía y el mantenimiento de la población rural, en especial la que dependía del ganado, pues se prohibió que los animales, sobre todos cabras, pastorearan en las plantaciones.

FONDENEX viene insistiendo desde hace tiempo en que hay que invertir sobre todo en prevención, para no tener que llegar a la fase de extinción, porque una vez que se inicia un fuego en una plantación de pinos o eucaliptos y pasan más de 30 minutos, con temperaturas de entre 600 y 1.200ºC, apagar el incendio es imposible y la actuación se tiene que limitar a perimetrarlo.

Se habla ahora de aplicar el llamado ‘proyecto mosaico’ en Hurdes y sierra de Gata, es decir, lo que desde hace décadas las asociaciones conservacionistas vienen demandando: sustituir las uniformes, extensas y monótonas plantaciones de pinos y eucaliptos por áreas diversas que incluyan dehesas de encinas abiertas y de otras especies autóctonas, zonas de pastos con ganado, terrenos con especies de sotobosque resistentes al fuego, como durillos, cornicabras, majuelos, madroños, etc…

Bienvenido sea el ‘proyecto mosaico’, que FONDENEX apoya, porque en reservas biológicas particulares ha demostrado su utilidad, pero si la Administración, en este caso la Junta de Extremadura, no abandona su política forestal y sigue empecinada en plantar en los terrenos quemados pinos y eucaliptos, el citado proyecto perderá gran parte de su eficacia.

No basta con dedicar un 20% de la superficie quemada a no repoblarla con pinos (por cierto, no se han mencionado las especies a emplear), afirmación de la presidenta de la Junta de Extremadura, sino que la Administración tendría que renunciar a plantar especies foráneas como el pino resinero, que por sus características biológicas y químicas es el gran amigo del fuego. Adelante con el ‘proyecto mosaico’, pero renunciando a los pinos y empleando especies autóctonas en los terrenos quemados, que una porción importante es de titularidad pública, por lo que no hay premuras económicas y sí una gran necesidad de restaurar los suelos y recuperar la biodiversidad perdida.