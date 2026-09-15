Lacrado y con énfasis

Las diligencias, en diligencia. Tal sería la explicación de Miguel Ángel Prieto Triana, delegado del Gobierno en Ceuta, sobre la ausencia –el retraso, más bien– de las alertas por parte de los servicios de inteligencia acerca del ataque o violación territorial –ya se puede decir crisis migratoria– del 30 de julio: «Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe y se entrega en un sobre lacrado». Con razón, claro, fue imposible actuar con prontitud, agilidad, prisa –con diligencia, vaya–, si la diligencia de la alerta no llegó a tiempo, entendiendo por diligencia de la alerta tanto el informe, es decir, la alerta misma, como el coche de caballerías que la transportó. «En un sobre lacrado», dice.

Al delegado Prieto Triana, por cierto, se le vio serio, rígido, sin hacer un solo gesto, mientras hablaba el ministro del Interior el primer día en Ceuta, y solo se puso más rígido e hizo un gesto –en concreto, negar con la cabeza, y antes incluso de que el ministro respondiera– cuando alguien preguntó si existía algún aviso o informe que alertara… En ese instante, sí fue diligente, sí negó con prontitud, demasiada, quizá. Pero no solo quien gesticula, también quien enfatiza, ignorantes de que cualquier énfasis, sea gestual o verbal –la sintaxis es una facultad moral, Valéry–, revela, así, a secas, sin más, intransitivamente. Si al delegado Prieto Triana le habría delatado un gesto, a la ministra Elma Saiz habrán sido dos adverbios, que siempre son sospechosos en boca política.

Bueno, primero hay que compadecerse de cualquier periodista que no esté en el listado de Marlaska, porque no es nadie. En ese dosier, que es un «documento de trabajo interno sin finalidades espurias», según el ministro –que tampoco debería haber dicho «sin finalidades espurias», excusatio non petita–, se detalla, junto al nombre y el medio donde trabaja cada cual y las tertulias en las que participa, su ideología, su «tendencia», si de izquierda o de derecha, así como su postura a favor o en contra del Gobierno, si es «afín», si lo «defiende» o si «es muy crítico». Periodistas que son importantes, en fin, porque importan. Así que la ministra Saiz, para evitar explicaciones sobre el listado, ha dicho que el Gobierno «respeta profundamente la labor de los medios y cree firmemente en la libertad de prensa», en lugar de decir, más simple y veraz, que «respeta la labor de los medios y cree en la libertad de prensa», así, ni profunda ni firmemente, sin aditivos.

Si la ministra no debe dimitir por enfática, el cese de Prieto Triana no se producirá si no le llega en un sobre lacrado.