En mi primer día de colegio me recuerdo llorando, en el cuarto de baño, en una luminosa mañana de cielos azul purísima, mientras mi madre me peinaba una y otra vez en medio de mi estupor. No hubo palabras entre nosotros, pero yo presentía que era menos niño y que comenzaban las obligaciones, los rituales y las pruebas hacia la edad adulta. Estoy con un mandilón azul, probablemente heredado de mi hermano, porque estaba algo desteñido y remendado. No había consuelo para mí entonces.

Aquel despertar al mundo real llevó consigo aprender, compartir y descubrir que había mucho más mundo que el que conformaban padres y hermanos, lleno de alianzas, amigos y también de insidias y retos que no sería capaz de superar. De aquella época, en ocasiones feliz y aún despreocupada, quedan recuerdos gráficos. El primero es el de don Pedro, maestro de escuela a la antigua, de bigote recortado, aire marcial y pasado requeté. Le gustaba la fotografía y cada curso nos hacía una a cada uno, que regala a los padres. Era un original en blanco y negro, y en la instantánea – que ahora se desvanece en el álbum- aparezco con un abundante pelo rizado, un jersey de cuello vuelto y una mirada llena de miedo. Después mi padre, aficionado al cine, inmortalizó con un tomavistas la salida del colegio con mis compañeros, un viernes, fin de la semana docente, en medio de algarabía y rostros sonrientes y sorprendidos por aquel aparato que les apuntaba directamente.

Hoy miles de niños extremeños retornarán a sus clases o tomarán contacto por primera vez con el rigor de la pizarra, los deberes y las pruebas. Les deseo lo mejor. En mis tiempos, había una cosa que se llamaban las ‘permanencias’, una especie de clases después de las clases y unas sesiones de ‘pretecnología’ (era hacer trabajos manuales). Yo me las chupé todas. Ahora solo puedo tener palabras de agradecimiento para aquellos profesores que me guiaron con paciencia por el buen camino y lograron que aquel muchacho desgarbado y despistado acabara contándoles historias a ustedes.