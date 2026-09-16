Apocalipsis, insultos y humanidad

Pérez Reverte cree estar asistiendo al fin de Occidente y un alto directivo de no sé qué empresa de Inteligencia Artificial ha dimitido porque la misma puede acabar con nosotros antes de 2030. Suena la cabalgada de apocalipsis, mientras aprieta un calor impropio de septiembre, Irene Montero se postula como la líder de la izquierda -creo que a la izquierda del PSOE, que eso no lo tengo claro- porque solo tenemos un planeta y ella, ¡ella!, quiere salvarlo y, por tanto, mientras se hunde Occidente, fracasa lo de Rufián.

Gime Ceuta y cada vez peor para ellos desde que se produjo un asalto que mutó en el relato del presidente de violación de la integridad territorial a crisis humanitaria, que es cierto que ahora lo es por la inacción del gobierno central que permite lo que un país desarrollado no debe permitir bajo ningún concepto. Y mientras el mismo niega lo evidente y cree que repitiendo trolas hasta el escándalo, el escándalo cesará, porque ha demostrado que lo que le preocupa es solo el relato y no la gestión de la catástrofe y nos creeremos sus patrañas, lo que es ya pura desesperación de los ceutíes no tiene medida.

Pero Tezanos sí mide que no es para tanto, que Sánchez volverá a ganar y este le dice a Ceuta, ¡y a Melilla ¡, que se aguanten, que es lo que tiene vivir tan bien cerca de donde se vive tan mal y que piensa acoger en la pequeña ciudad africana hasta a 10.000 inmigrantes que él bien a gustito está en La Moncloa.

A todo esto, un ciudadano ha aprovechado el Gran Premio de Madrid para insultar a Sánchez ante todo el mundo y el escándalo ha sido mayúsculo. Y el victimismo que tan bien le viene al insultado también. Así que el debate sobre quién insulta más está servido, mientras Semper y Villacís reivindican que los políticos se traten con mayor humanidad y que, si en público se hablaran como lo hacen en privado, otra España sería posible. Lo malo es que, como ya dijo Zapatero, conviene que haya tensión. Y los líderes se apuntan a ella. Por motivos electorales algunos y otros porque se lo pide el cuerpo.

Carmen Martínez-Fortún es profesora