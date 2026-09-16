La IA se ha vuelto peligrosa

En la última semana las noticias sobre la Inteligencia Artificial han conseguido algo inaudito: ponernos los pelos de punta. Las advertencias y dimisiones de varios investigadores de dos de las empresas más punteras, Anthropic y OpenAI, espantados ante el hecho de que el sector está «corriendo hacia una superinteligencia sin control», nos han convencido de que estamos jugando con fuego. Aún resuenan las palabras premonitorias del ingeniero Jacob Coxon, ya fuera de Anthropic, según el cual la IA podría acabar con la humanidad antes de que termine la década.

Se teme que, de seguir así, aumente su autonomía y, por tanto, nos resulte más difícil controlarla. Por lo que he leído, modelos avanzados ya pueden hackear sistemas mal protegidos, manipular personas y optimizar estrategias sin supervisión. Hasta hace cuatro días vivíamos ingenuamente felices de que la IA nos ofrezca en pocos segundos la receta del tiramisú o nos explique con todo lujo de detalles qué ejercicios realizar para aliviar la tendinitis, y de repente estamos a pocos años de ser borrados de la faz de la tierra, honor que yo creía destinado a nuestros políticos.

En resumen, no sabemos si la IA va a ser esa novedad ilusionante que puede finiquitar enfermedades como el cáncer o detectar pandemias en fase temprana, o si en cambio nos va a enviar a todos a un bonito cementerio.

Para agravar mi desconcierto, confieso que no tengo una opinión bien formada sobre este asunto, pero la idea fantasiosa de una pesadilla totalitaria en la que una inteligencia superior a la humana pueda firmar nuestra sentencia de muerte me parece ahora menos descabellada.

Quién iba a decirnos, hace no demasiado, cuando el smartphone o el GPS nos parecían el colmo de la modernidad, que la ciencia ficción catastrofista abandonaría el cine y la literatura para instalarse en nuestras vidas. Y quizá, si se descuida, para apagarlas para siempre.

Francisco Rodríguez Criado es escritor