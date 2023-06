Guardiola y la palabra dada

María Guardiola no se ha dejado contagiar por cantos de sirena llegados desde distintos sectores de la derecha y lo que dijo en la campaña electoral -y reafirmó justo después-, de que no habría miembros de Vox en su consejo de gobierno, lo ha llevado hasta sus últimas consecuencias,hasta el punto de que ayer la presidencia de la Asamblea de Extremadura y el control de la Cámara fue a parar a manos del PSOE. Como dijo ella misma después del primer pleno de la legislatura celebrado ayer, «lo fácil hubiera sido ceder» siguiendo la estela de otras comunidades autónomas como Valencia o Baleares, pero en lugar de ello siguió en sus trece aunque lleve implícito como parece una repetición de las elecciones autonómicas

Frente a una situación de pacto general del PP y Vox en España, Extremadura se convierte en una excepción liderada por una nueva líder autonómica que refuerza su imagen pública al huir de conveniencias y cumplir con la palabra dada. Porque el desencuentro con Vox no solo quedó patente durante de la sesión plenaria de ayer. En la rueda de prensa posterior, Guardiola se encargó de romper todos los puentes con la formación que lidera en la región Ángel Pelayo Gordillo y justificó su decisión en que «el futuro de Extremadura no se decide en Madrid», alegando que ella ha llegado a la política sin hipotecas, libre, y no va a usar Extremadura como «moneda de cambio de nada».

La nueva líder del PP fue más explícita en su ruptura con la formación de extrema derecha y argumentó rompiendo toda relación posible:«Yo no puedo dejar entrar en mi gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quiénes usan el trazo gordo, a quiénes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quiénes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI». Guardiola dijo creer en «una Extremadura inclusiva, moderna, respetuosa y solidaria», y «por supuesto, en una Extremadura donde el amor no admita matices».

El PP extremeño, con María Guardiola a la cabeza, ha preferido ir a elecciones que gobernar con Vox y faltar a su palabra. Se trata de una decisión con arrojo y a la vez arriesgada, que pone a Extremadura por otra parte en una posición de parón durante varios meses, con todo lo que ello implica. Sin embargo, la nueva líder del PP sale reforzada, lo que presupone una mejor posición electoral ante unos futuros comicios.