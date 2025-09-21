El transporte escolar en Extremadura, un derecho que garantiza la cohesión regional

El conflicto por el transporte escolar, con el que se ha inaugurado el curso, pone en evidencia un problema de mayor calado. Esos más de 5.000 alumnos que se han quedado sin poder acudir a clase por falta de autobuses viven, en gran parte, en las localidades de menor población. Esas 223 rutas escolares, que quedaron sin adjudicar por falta de entendimiento entre la Administración y los empresarios, forman parte de los servicios públicos esenciales, sin los cuales resulta imposible luchar contra la despoblación que afecta a Extremadura.

Los más perjudicados han sido, como casi siempre, los más vulnerables: los niños y niñas de las zonas rurales. En un territorio donde la distancia marca la diferencia entre poder estudiar o no, el transporte escolar no es un servicio accesorio; es la llave de acceso a la igualdad de oportunidades. Cuando falla, no hablamos solo de incomodidad: hablamos de derechos fundamentales. Como lo son los déficits en transporte convencional o la sanidad, por añadir solo dos ejemplos más que ilustran una peligrosa brecha entre el mundo rural y la ciudad que parecía cerrada, o pretendía haberse cerrado con la incorporación de las nuevas tecnologías.

La solución de urgencia ofrecida desde la Consejería de Educación, el acceso a las clases ‘online’ no fue del gusto ni de las familias afectadas ni tampoco de los profesores. Contrasta ese rechazo cuando, precisamente, los expertos en demografía basan parte de esa batalla, contra la caída en picado de los padrones de las zonas más deshabitadas, en la aplicación de la tecnología para garantizar el acceso a cuestiones básicas.

A falta de un replanteamiento de herramientas y métodos que puedan solventar el exceso de trabajo que alegan los docentes, además de garantizar la calidad que reclaman, y a la que tienen derecho los estudiantes, la educación presencial resulta imprescindible para asentar valores que solo se transmiten a través de la convivencia, de compartir experiencias e intercambiar ideas en el aula o en el patio de recreo. No se trata solo de conocimientos, sino de un espacio donde se forjan los ciudadanos. Por algo, el sonido más triste que puede percibirse en un pueblo, es el de la puerta del colegio cerrando por última vez, por falta de niños. Por falta de vida, en definitiva.

En este curso 2025/2026, las plazas educativas ofertadas por la Junta de Extremadura son casi el doble del alumnado que inicia su etapa educativa: más de 12.000 frente a algo más de 6.000 niños de tres años en Educación Infantil. La situación obliga a buscar soluciones como la agrupación de aulas, lo que supone para miles de familias extremeñas el obligado desplazamiento de los hijos para recibir la enseñanza obligatoria con garantías. Es comprensible el enfado de los padres por la tardanza de una solución definitiva. Las partes en conflicto deberían tener en cuenta que las disputas legales y los equilibrios presupuestarios son asuntos relevantes, sí, pero secundarios frente a la obligación de garantizar que cada menor pueda asistir a su centro educativo.

La falta de servicios públicos en el medio rural acelera la despoblación. Si una familia ve que sus hijos no tienen asegurado algo tan básico como el transporte al colegio, el mensaje es claro: vivir en el pueblo es vivir en desventaja. Y cada servicio que se debilita ,ya sea la sanidad, la educación o el transporte, supone un paso más hacia el abandono de nuestros pueblos.

El acuerdo alcanzado finalmente el miércoles, que desbloquea la prestación hasta 2026, supone un alivio. Pero sería un error conformarse con un parche. Extremadura necesita un marco estable, justo y viable que asegure de manera permanente la continuidad del transporte escolar, con condiciones económicas realistas para las empresas y con la firme garantía de la administración de que nunca más se pondrá en riesgo la escolarización de miles de alumnos. El transporte escolar va más allá de un contrato administrativo: se trata de un servicio público esencial. Defenderlo es defender la igualdad, la cohesión territorial y el futuro de nuestros pueblos.