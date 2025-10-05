Semana clave para la consolidación de Cáceres en el mapa turístico

La semana no puede empezar mejor para la hostelería de Cáceres: los alojamientos de la ciudad han colgado el cartel de completo. La coincidencia de varios congresos y la celebración de Extremúsica, el próximo fin de semana, dejan patente la pujanza cacereña. Cáceres está dejando de ser un «tesoro secreto», a pesar de su indiscutible marchamo de atracción que representa formar parte del exclusivo club de Ciudades Patrimonio. Ahora se trata de asentarse como destino maduro y competitivo. Las cifras avalan la buena evolución de una ciudad de interior que, en pocos años, ha recuperado viajeros, atraído pernoctaciones y ganado visibilidad nacional e internacional. Ese despegue no es casualidad; es el resultado de una estrategia sostenida —pública y privada— que combina patrimonio, eventos, gastronomía y una oferta de experiencias que convence a visitantes de todos los perfiles.

Los datos recientes muestran la fuerza de esa recuperación. Según el Observatorio de Turismo de la Junta de Extremadura, Cáceres recuperó prácticamente el volumen de viajeros previo a la pandemia del Covid, alcanzando un 98,77% de los viajeros de 2019 ya en 2022, lo que evidencia su capacidad de resiliencia, de reinventarse con sus propios recursos a partir de una crisis que hizo añicos el modelo de turismo tradicional.

El año pasado marcó un punto de inflexión definitivo: las estadísticas oficiales y los datos del INE que recogen los informes municipales, indican que la ciudad cerró con cerca de 400.000 visitantes, con un notable aumento interanual respecto a 2023 y un crecimiento sostenido de pernoctaciones que fortalece la economía local ligada al turismo. Los turistas registrados en las estadísticas municipales representan casi un 17% del total de visitantes recibidos en el conjunto de la comunidad durante un año, el pasado, considerado «de récord», con 2,4 millones de viajeros. Todos los datos sitúan a la Comunidad como un territorio en alza dentro del mapa turístico nacional. Esa dinamización regional refuerza la proyección de Cáceres como motor urbano y capital cultural de la región.

Pero en esta semana que se inicia, debe prestarse especial atención al valor simbólico y práctico de la elección de Cáceres como sede de la V Convención de Turespaña. Por primera vez, Turespaña toma la decisión de celebrar esta cumbre en una ciudad de interior tan representativa del patrimonio histórico y cultural, lo que significa un reconocimiento a la madurez del destino y a su capacidad operativa y de recepción, además de una apuesta por el futuro. La presencia de responsables de promoción turística, consejeros y operadores en Cáceres, enriquece la visibilidad de la ciudad y abre puertas a acuerdos, acciones de marketing y otras redes de colaboración con la vista puesta en atraer turismo de calidad y afianzar la ciudad como sede de Congresos.

Y todo ello tiene también trascendencia en la carrera hacia la candidatura de Capital Europea de la Cultura 2031. El turismo es mucho más que cifras: encarna la herramienta que pone en valor el patrimonio, activa la economía creativa, motiva inversiones en infraestructuras y convierte audiencias locales en interlocutores internacionales. Una candidatura sólida necesita demostrar capacidad de atracción, eventos de impacto, proyectos culturales capacitados para generar programación transversal y una estrategia turística que garantice afluencia y pernoctaciones durante todo el año: las claves para que la ciudad gane músculo y pueda proyectarse hacia Europa.

Aún quedan capítulos en los que se necesita avanzar. El ambicioso objetivo necesita políticas públicas estables que se traduzcan en mejoras en movilidad, capacidades de alojamiento sostenible, formación profesional para el sector y campañas internacionales. La suma de municipios, proyectos culturales y eventos transfronterizos aprovechando las sinergias con la vecina Portugal, multiplica el impacto económico y cimenta la imagen de Cáceres como capital cultural viva y conectada.

El despegue turístico cacereño, bien gestionado, constituye todo un activo estratégico más allá de servir de palanca para la candidatura a la capitalidad europea. Se trata de transformar ese flujo en patrimonio compartido, empleo de calidad y proyección internacional para una ciudad que, por fin, empieza a ocupar el sitio que le corresponde en el mapa cultural de Europa.