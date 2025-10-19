Extremadura como nodo logístico ibérico del sur de Europa

Convertir a Extremadura en un nodo logístico ibérico de primer orden. Una aspiración legítima, aunque, en el plano real pudiera parecer utópico, porque requeriría no sólo la conclusión en tiempo y forma del ferrocarrril de alta velocidad entre Lisboa y Madrid, sino recuperar el perdido tren de la Vía de la Plata. Las dos reivindicaciones están más vivas que nunca entre el empresariado extremeño, como se puso de manifiesto en la jornada del Corredor Sudoeste dedicada al tren y el anunciado retraso de la conexión internacional a 2034. Hablamos de obras de calado, de miles de millones de inversión, pero que acabarían, de una vez por todas, con el modelo radial español que ha favorecido la desigualdad del oeste ibérico para caminar hacia otro más vertebrador de la península ibérica que serviría de auténtico pasillo europeo para el sur de la península ibérica.

Puestos en el escenario optimista, la comunidad extremeña se convertiría un cruce atlántico-mediterráneo con dos salidas oceánicas, hacia Portugal y Andalucía, un eje cantábrico directo (Gijón) y una conexión eficiente al corazón europeo (por Irún/Hendaya). Para que el potencial se materialice, la clave es combinar infraestructura interoperable, terminales bien equipadas y servicios regulares de viajeros y carga. Extremadura pasaría de “eje de paso” para convertirse en bisagra entre Portugal, el centro peninsular, además del norte y sur atlántico. A través de tierras extremeñas viajarían pasajeros y mercancías de los puertos marítimos de Lisboa, Sines y hasta Leixöes, Oporto (a través del enlace Plasencia-Salamanca), Madrid, Gijón o Sevilla. También tendría conexión hacia el eje Mediterráneo desde Mérida, por Puertollano, siendo la salida más corta hacia Levante si se producen mejoras en la línea ferroviaria. Y desde León, en la Vía de la Plata, se conectaría con la cornisa Cantábrica, País Vasco y Francia.

Columna vertebral

Extremadura está llamada a ser la columna vertebral del eje Lisboa-Madrid, otorgando la mejor conexión logística a la fachada atlántica. Permitiría, además, reducir considerablemente las emisiones de combustibles fósiles con la salida de las decenas de miles de camiones que de las carreteras y la supresión de vuelos de viajeros desde Lisboa. Esa diversificación logística beneficiaría a la región extremeña, al establecerse rutas alternativas que optimizan costes y tiempos, lo que tendría repercusión a la hora de atraer inversiones empresariales y turismo.

Podría calificarse todo este ideario de meros castillos en el aire, sobre todo, teniendo en cuenta el contenido del acta de ejecución de la Comisión Europea pactada con España y Portugal que retrasa a 2034 la fecha del enlace internacional. No ha sido ninguna sorpresa. La parte lusa es la más retrasada y tiene infraestructuras cruciales y de gran envergadura pendientes, como el tercer puente sobre el Tajo. Pero escudriñando esa misma acta, repartida entre los eurodiputados esta pasada semana, cabe cierto espacio para el optimismo, aunque sea a costa de alargar los plazos de construcción de la totalidad de la línea.

Integración del tren

El documento sella la integración del tren Lisboa-Madrid dentro de la Red Básica de Transportes europeo como corredor estratégico y deja a Extremadura como la puerta de salida hacia Europa para Portugal. El informe menciona también, directamente una futura conexión con Francia, y de ahí que sea necesario revisar algunos aspectos de la estructura, porque con la construcción inicial se requieren intercambiadores de ancho de vía e incluso trasbordos, que dan al traste con los objetivos de comunicación perseguidos.

El pretendido AVE por Extremadura, a diferencia de otras líneas, se ha construido sobre vía de ancho ibérico, una solución pragmática que permite agilizar la conexión con Portugal, cuyas líneas son de idénticas dimensiones. No hay problema alguno para que por esas vías circulen trenes de altas capacidades. Los técnicos hablan de máximos de 250 kilómetros por hora, frente a los 300 del AVE por vía internacional, siempre y cuando estén instalados los sistemas de seguridad pertinentes, el ERTMS, aún en fase de implantación aún en algún tramo del lado español. Sí lo habría en las conexiones con el resto de Europa, con otros tipos de convoyes, por lo que se apoya la conversión de la vía al ancho internacional, de forma progresiva para evitar la pérdida de tiempo de intercambiadores o trasbordos. Entre Plasencia y Badajoz, el servicio está ya operativo, mientras persisten los problemas en el paso por Castilla-La Mancha.

En cuanto al eje Norte-Sur, la Vía de la Plata, se espera en breve que se dé a conocer el estudio encargado por el Gobierno central. La reivindicación ha vuelto a cobrar fuerza en estos últimos años, justo cuando se han cumplido cuarenta del cierre del servicio a viajeros en la única alternativa al asfalto que existía en el oeste español y que traza un eje que debería ser estratégico por su agilidad para conectar de sur a norte de España, agilizando la salida al resto del continente. El hecho de que en los planes europeos se haya pospuesto a 2050 una hipotética recuperación, no hace albergar demasiadas esperanzas a los expertos ferroviarios en el resultado de ese estudio. Se trata de reivindicaciones ambiciosas que requieren inversión y voluntad política, cuyo cumplimiento es cuestión de justicia histórica con el suroeste ibérico, tanto del lado español como del portugués, con quien se debe buscar la máxima complicidad y colaboración.

El próximo mes de diciembre, Prensa Ibérica, editora de EL PERIÓDICO EXTREMADURA y LA CRÓNICA DE BADAJOZ, organiza el Foro Impulsa, en Badajoz, donde la red de transporte será uno de los temas que ocupará parte de las ponencias que pretenden analizar los proyectos de futuro para las comunidades implicadas. Una ocasión para medir la demanda social, reclamar la participación institucional y trazar una hoja de ruta realista, pero que haga concebir esperanza a un área en la que habitan más de 5 millones de personas en un proyecto ibérico y plenamente europeísta.