Estabilidad prometida, exigencia asegurada

La toma de posesión de María Guardiola el pasado viernes en el Anfiteatro Romano de Mérida añadió una carga simbólica evidente a una investidura que, en realidad, ya venía cargada de significado político. El monumento emeritense, escenario histórico de espectáculos y hoy también de grandes citas cívicas y religiosas, acogía por primera vez un acto de esta naturaleza. No es un detalle menor. El espacio elegido habla de solemnidad, de centralidad institucional y de la voluntad de envolver esa investidura en una nueva etapa política en Extremadura.

Pero conviene no confundir el escenario con el fondo. Guardiola llegaba a esa cita dos días después de haber sido reelegida presidenta con los 29 diputados del PP y los 11 de Vox, tras un acuerdo de gobierno alcanzado el 16 de abril y después de meses de bloqueo y una investidura fallida en el mes de marzo. El hecho central no es, por tanto, la plasticidad del acto de Mérida, sino la naturaleza del mandato que comienza: un gobierno nacido de la necesidad aritmética, de una negociación áspera y de un cambio de guión respecto a los términos con los que la propia presidenta había construido parte de su perfil público.

La pregunta decisiva no es ya si Guardiola podía ser investida, sino en qué condiciones. Vox no ha prestado un apoyo lateral ni discreto. Ha entrado en el Gobierno con una vicepresidencia y dos consejerías, y ha querido dejar claro desde la tribuna que no se considera un acompañante, sino un socio con capacidad de marcar agenda y prioridades. Quien escuchara el debate de investidura difícilmente pudo salir con otra impresión: Vox no se limitó a facilitar una mayoría, exhibió una victoria política.

Ahí reside el primer gran desafío de la nueva presidenta. Guardiola ha pedido estabilidad «sin ruidos y sin sobresaltos» para hacer del suyo un gobierno «fiable y de mirada larga». Es un buen comienzo, pero resulta legítimo preguntarse si finalmente se logrará ese objetivo. La experiencia previa nos sitúa en relaciones tensas entre ambas formaciones por diferencias de fondo sobre el alcance del acuerdo y el reparto real del poder. Que hoy vuelvan a compartir gobierno no elimina esa memoria; al contrario, la convierte en advertencia.

Hay, además, una segunda cuestión. El acuerdo no solo reordena la gobernabilidad de Extremadura; también desplaza el centro político del Ejecutivo hacia postulados que, hasta hace poco, el PP extremeño procuraba mantener a distancia. El concepto de «prioridad nacional», defendido con crudeza por Vox y asumido por el pacto, no es un simple eslogan discutible: es el síntoma de un marco ideológico que aspira a condicionar políticas sensibles como la vivienda o las prestaciones sociales. Aunque sus promotores sostengan que se aplicará dentro de la legalidad vigente, el debate de fondo no desaparece. Una comunidad con los problemas demográficos, laborales y sociales de Extremadura necesita instituciones que sumen cohesión; estos discursos, en cambio, ya están tensionando el espacio público.

Eso no significa negar la legitimidad parlamentaria de la investidura. Al contrario: la mayoría existe, es democrática y debe ser respetada. Pero una cosa es la legitimidad de origen y otra la capacidad del proyecto que nace de ella para ofrecer coherencia, estabilidad y horizonte. Un gobierno puede ser plenamente legítimo y, al mismo tiempo, abrir interrogantes razonables sobre su recorrido y sobre la convivencia política que habrá de sostenerlo.

También haría mal la oposición si redujera su papel a la descalificación moral o al pronóstico automático del fracaso. Tras meses de bloqueo, Extremadura necesita control parlamentario serio, alternativa creíble y vigilancia rigurosa sobre el cumplimiento de los compromisos. Si el nuevo Ejecutivo se desgasta, deberá explicarse por sus decisiones. Y si logra sostenerse, habrá que juzgarlo por sus resultados.

Porque, en último término, eso es lo que importa. No si la presidenta toma posesión en un museo o en un anfiteatro. No si el decorado es más o menos solemne. Lo relevante es si este mandato servirá para afrontar los problemas reales de la región: la debilidad demográfica, el empleo, las carencias sanitarias, la falta de oportunidades para los jóvenes, el retraso en infraestructuras y el riesgo permanente de quedar al margen de los grandes ejes de desarrollo.

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María Guardiola arranca ahora su segundo tiempo. Ya no podrá apoyarse solo en la novedad política ni en el simbolismo de ser la primera mujer al frente de la Junta, condición que marcó su primera toma de posesión en 2023. Esta vez se la juzgará de otra manera: por su capacidad para sostener un Ejecutivo compartido, preservar una dirección propia y demostrar que la estabilidad prometida puede traducirse en acción de gobierno. A partir de ahora empieza la prueba de verdad.