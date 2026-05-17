Una autovía para que Extremadura deje de esperar

La autovía entre Cáceres y Portugal ha vuelto al centro del debate público porque nunca debió salir de él. No se trata solo de completar 72 kilómetros pendientes entre Moraleja y Castelo Branco. Se trata de decidir si el norte de Extremadura va a seguir mirando a Lisboa como una oportunidad cercana pero inaccesible, o si por fin va a quedar unido a un corredor internacional capaz de mover economía, turismo, empleo y población.

Durante demasiado tiempo, la provincia de Cáceres ha vivido con la sensación de estar siempre a medio camino. Madrid queda conectada hasta Moraleja. Lisboa queda conectada desde Castelo Branco. Entre ambos puntos, La Raya continúa funcionando como una interrupción. No por falta de relación histórica, social o económica entre territorios vecinos, sino por una carencia material que condiciona la vida diaria de empresas, trabajadores, visitantes y pueblos enteros.

La reclamación de la Alianza Territorial Europea, de la Diputación de Cáceres, de alcaldes extremeños y portugueses y de colectivos empresariales y sociales no puede despacharse como una protesta más. Cuando una infraestructura acumula 25 años de debate y sigue sin convertirse en obra, el problema ya no es únicamente técnico. Es político, administrativo y también moral. Porque cada año de demora pesa sobre comarcas que pierden jóvenes, población, actividad y oportunidades.

La aclaración realizada esta semana por el PP introduce un elemento relevante: la Junta sostiene que el proyecto sigue en marcha, que se trabaja en el estudio de viabilidad y que espera tenerlo en julio para preparar después los pliegos de la concesión. También señala que el puente internacional necesita un convenio entre España y Portugal y que, sin esa firma del Gobierno central, la administración autonómica no puede licitar esa pieza. Es una precisión que conviene incorporar al debate para no simplificarlo en exceso.

Pero una vez hecha esa aclaración, el fondo permanece intacto: Extremadura necesita hechos, no solo explicaciones. Si el estudio de viabilidad está en marcha, debe tener fecha, transparencia y continuidad administrativa. Si la concesión será la fórmula elegida, debe garantizarse que no habrá peajes directos que penalicen a un territorio que reclama igualdad de oportunidades. Y si el puente internacional depende de un acuerdo entre Estados, el Gobierno de España y Portugal deben firmarlo sin convertir la frontera en una excusa para la parálisis.

Esta autovía no pertenece a un partido. Tampoco puede quedar atrapada en una competición de reproches entre la Junta, el Gobierno central, Portugal o Bruselas. Cada administración tiene una parte de responsabilidad y ninguna puede esconderse detrás de la otra. La Junta debe cumplir sus pasos y explicar con claridad el calendario. El Gobierno de España debe activar la interlocución bilateral que haga posible el puente. Portugal debe acompasar sus tramos. Y la Unión Europea debe entender que la cohesión territorial no se mide solo en mapas, sino en carreteras que permiten vivir, invertir y quedarse.

La conexión Moraleja-Castelo Branco es importante para Cáceres porque rompería uno de los grandes aislamientos de la provincia. Lo es para Plasencia, Coria, Moraleja, Sierra de Gata y el conjunto del norte extremeño. Lo es para el turismo, que necesita vías rápidas y previsibles. Lo es para la industria, que no se instala donde la logística se convierte en un obstáculo. Lo es para los pueblos, que no pueden competir en igualdad si siguen lejos de todo aunque estén geográficamente cerca de mucho.

También lo es para Portugal. La Beira Baixa comparte con el norte de Extremadura una realidad demasiado parecida: baja densidad, envejecimiento, pérdida de población y necesidad de nuevas oportunidades. Una frontera puede ser una línea administrativa, pero no debería ser una barrera económica. Menos aún en una Europa que habla de cooperación transfronteriza mientras algunos territorios interiores siguen esperando las infraestructuras básicas que otros dan por supuestas.

Por eso la movilización del próximo 20 de mayo en Monfortinho tiene un valor que va más allá de la protesta. Expresa una idea sencilla: ser menos no resta derechos. Los territorios con menos población no pueden quedar condenados a tener menos futuro. La cohesión no consiste en pronunciar discursos sobre la España vaciada, sino en ejecutar las obras que permiten llenarla de actividad.

La autovía Cáceres-Portugal debe avanzar con rigor técnico, seguridad jurídica y respeto ambiental. Pero esas exigencias no pueden convertirse de nuevo en coartadas para posponerlo todo. La provincia conoce demasiado bien esta música. Primero los estudios, luego los cambios de criterio, después la financiación, más tarde el convenio pendiente y, al final, otra generación que se marcha porque en Extremadura no encuentra oportunidades.

Ha llegado el momento de ordenar responsabilidades y fijar un calendario verificable. Julio debe servir para conocer el estudio de viabilidad. Después deben llegar los pliegos, la financiación y una hoja de ruta pública. En paralelo, el Gobierno de España debe cerrar con Portugal el convenio imprescindible para el puente internacional. No hay una sola llave, pero sí una obligación compartida: abrir la puerta.

Cáceres no pide una autovía por capricho. Reclama una conexión lógica entre dos países, dos regiones vecinas y dos capitales europeas. Reclama dejar de ser el tramo pendiente de una ruta que existe antes y después de Extremadura. Reclama que la raya deje de ser un borde y se convierta en una oportunidad.

La autovía entre Moraleja y Castelo Branco no resolverá por sí sola todos los problemas del norte extremeño. Ninguna carretera lo hace. Pero sin ella será mucho más difícil atraer empresas, retener población, impulsar el turismo y hacer creíble cualquier estrategia contra la despoblación. Por eso esta obra no puede seguir en el cajón de las buenas intenciones.

Extremadura necesita trenes, necesita energía bien aprovechada, necesita suelo industrial, necesita servicios públicos sólidos y necesita carreteras que la conecten con su entorno natural. Portugal no está lejos. Lo que está lejos, todavía, es la decisión política de completar una infraestructura que lleva demasiado tiempo esperando.

La autovía Cáceres-Portugal debe ser una prioridad real. No una promesa de campaña, no una pancarta ocasional, no un arma arrojadiza. Una prioridad con fechas, documentos, financiación y obras. Porque el norte de Cáceres no puede seguir viviendo entre anuncios. Necesita una salida. Y esa salida, literalmente, pasa por Portugal.