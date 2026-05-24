Ave y autovía: Extremadura necesita que sus conexiones dejen de ser una deuda

Extremadura vivió el pasado 20 de mayo una de esas jornadas en las que las infraestructuras vuelven a enseñar su verdadero rostro. No son planos, informes ni expedientes administrativos. Son tiempo, oportunidades, empleo, población y futuro. El anuncio del Ministerio de Transportes para desbloquear la alta velocidad Madrid-Extremadura con una conexión transitoria en el entorno de Bargas, la carta de María Guardiola a Óscar Puente para reclamar el convenio con Portugal de la EX-A1 y la manifestación celebrada en Monfortinho por la autovía hasta Castelo Branco forman parte de una misma conversación: Extremadura no puede seguir esperando en la frontera.

La noticia ferroviaria merece ser valorada en su justa medida. Transportes plantea someter a información pública un estudio informativo complementario para construir un ramal provisional entre la LAV Madrid-Sevilla y la línea convencional Madrid-Valencia de Alcántara, en el entorno de Bargas. Esa conexión permitiría adelantar mejoras en los tiempos de viaje entre Madrid y Extremadura mientras se resuelve el trazado definitivo por Toledo, uno de los grandes cuellos de botella del corredor. El planteamiento incluye doble vía electrificada, ancho estándar, tráfico exclusivo de viajeros y parámetros de alta velocidad. Es un avance. Pero debe ser eso: un avance, no una estación de espera indefinida.

Extremadura conoce demasiado bien el riesgo de las soluciones provisionales que acaban convirtiéndose en permanentes. Por eso el anuncio del AVE solo será una buena noticia completa si viene acompañado de calendario, presupuesto, licitación y ejecución. El Ministerio sitúa esta actuación dentro del compromiso con la conexión ferroviaria de alta velocidad y con los plazos europeos, pero la región necesita algo más que una fórmula técnicamente razonable: necesita garantías políticas y administrativas de que el trazado definitivo no volverá a naufragar entre informes, alegaciones y nuevas demoras.

Ahí encaja la reacción del MSU-Norte, que ha recibido el anuncio como una "excelente noticia" y ha pedido que no se pongan obstáculos a una solución que considera satisfactoria para Extremadura. Es una posición relevante, porque procede de una plataforma que lleva décadas reclamando el AVE y que ahora pide agilizar los plazos, resolver la estación de Plasencia-Norte y ampliar la mirada ferroviaria a cercanías, movilidad laboral y lucha contra la despoblación. Pero el debate no pertenece solo al MSU. Pertenece a toda Extremadura, a sus ciudades, a sus comarcas del norte, a sus empresas y a quienes llevan años organizando su vida con peores comunicaciones que otros territorios.

La misma lectura debe hacerse con la EX-A1. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha reclamado al Gobierno de España la firma urgente del acuerdo bilateral con Portugal para poder avanzar en la prolongación de la autovía autonómica entre Moraleja y la frontera hispano-lusa. La petición fija julio como horizonte político para rubricar el convenio. No es un matiz menor. Sin ese acuerdo, la conexión por carretera con Portugal vuelve a depender de una cadena de competencias, silencios y excusas que Extremadura ya ha sufrido demasiadas veces.

Y mientras las administraciones se cruzan cartas, la calle ha hablado en Monfortinho. La concentración ibérica convocada este 20 de mayo exigió completar el tramo pendiente entre Moraleja y la frontera portuguesa y dar continuidad hacia Castelo Branco y Lisboa. La movilización, bajo el lema de la "autovía de la esperanza", reunió la reclamación de vecinos, empresarios, alcaldes y colectivos de ambos lados de la Raya. Su mensaje fue sencillo: la frontera no puede seguir funcionando como una cicatriz territorial.

La reivindicación tiene una dimensión especialmente sensible para el norte de Cáceres. Sierra de Gata, Valle del Alagón, Campo Arañuelo y La Raya no piden privilegios. Piden conexiones que permitan atraer inversión, fijar población, facilitar el transporte de mercancías, abrir mercados y convertir la proximidad con Portugal en una ventaja real. Según la información trasladada en torno a la movilización, entre Moraleja y Castelo Branco quedan decenas de kilómetros sin continuidad por autovía, con el tramo español hasta la frontera y el portugués hacia la IC31 como piezas pendientes de una conexión que se defiende como estratégica para el corredor Madrid-Lisboa.

Lo ocurrido este 20 de mayo deja una enseñanza clara. El AVE y la EX-A1 no son reivindicaciones separadas. Son dos caras de la misma deuda: la de una región que necesita estar conectada hacia Madrid y hacia Lisboa, por tren y por carretera, con ambición europea y no con resignación periférica. El tren puede abrir una vía de modernización si la conexión transitoria por Bargas no rebaja el objetivo final. La autovía puede coser la Raya si España y Portugal firman, presupuestan y ejecutan lo que llevan años aplazando.

Extremadura debe recibir con prudente satisfacción cualquier desbloqueo, pero no puede conformarse con titulares. Ni el AVE llegará por acumulación de notas de prensa ni la EX-A1 cruzará la frontera por el peso de las declaraciones. Harán falta convenios firmados, proyectos cerrados, fondos asegurados, licitaciones publicadas y máquinas trabajando.

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La región no reclama estar por delante de nadie. Reclama no quedar siempre para después. Y esa diferencia, en una tierra acostumbrada a esperar, es esencial. El 20 de mayo ha dejado una oportunidad política: que el avance ferroviario, la presión institucional por la EX-A1 y el clamor ciudadano de Monfortinho no se apaguen en una semana. Extremadura necesita conexiones reales. Y las necesita ya.