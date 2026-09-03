Europa no sabe cómo responder

Por primera vez, un país europeo ha acusado a Rusia de llevar a cabo una acción de guerra híbrida con explosivos, lo que constituye una amenaza gravísima para la seguridad de la Unión Europea. A principios de agosto, un dron con carga explosiva fue descubierto en el aeropuerto de Leipzig, cerca de un avión de carga ucraniano. Luego, otros dos, similares, fueron localizados cerca del primero. Aunque ninguno alcanzó su supuesto objetivo, hacer estallar su carga contra aviones que suelen transportar armas a Ucrania, el ministro de Interior alemán acusó públicamente al Kremlin de tener este propósito. Lo que supone, aunque Moscú lo niegue, la primera acción de agresión rusa contra un país de la OTAN desde el final de la guerra fría. Hasta ahora, los incidentes registrados correspondían a misiles extraviados, violaciones del espacio aéreo de algunos países, y caídas de restos de drones en países fronterizos. En este caso, la ciudad de Leipzig se encuentra a más de 600 kilómetros de la frontera rusa (Kaliningrado), lo que pone aún más de manifiesto la extrema gravedad del hecho denunciado.

¿Cómo responderá Europa? Obviamente, no lo hará en forma de respuesta recíproca en territorio ruso. Aunque el ataque tenga una dimensión militar, es evidente que la respuesta más adecuada no debe ser del mismo calibre. Sin embargo, ¿será suficiente el cierre de instalaciones consulares y culturales rusas, o más sanciones económicas, que han demostrado, hasta ahora, su escaso impacto? ¿Cómo convencer a Vladímir Putin de que debe cesar operaciones como la de Leipzig? La complejidad de la respuesta proviene de la propia naturaleza híbrida de lo sucedido. No parece que Rusia pretenda, por ahora, atacar militarmente un país de la OTAN. Su estrategia es más sutil. En connivencia con Donald Trump -que invitó a un representante ruso a una reunión de ministros del G-20, hace unos días, por primera vez desde la invasión de Ucrania-, Putin busca dividir, aislar y humillar a los europeos. Este es el efecto que han producido los drones de Leipzig en Alemania, donde el partido AfD, de extrema derecha y que encabeza las encuestas, ha puesto en entredicho la versión del ministro del Interior de su país. De ahí la importancia de una respuesta basada en la unidad de acción.

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La declaración de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, calificando la acción rusa de «terrorismo de Estado», ha supuesto un salto cualitativo del que pueden deducirse medidas más drásticas. A corto plazo, las más efectivas serán aquellas que pasan por reforzar la cooperación política y militar con Ucrania, en particular dotando a Kiev de mejores sistemas de defensa antiaérea. A medio plazo, Europa tiene el desafío de poner en pie capacidades militares que impidan que drones rusos puedan alcanzar impunemente un aeropuerto como el de Leipzig. En cualquier caso, lo esencial de la respuesta es que se haga desde la unidad. Y que tenga en cuenta la naturaleza de una guerra híbrida que busca intervenir en los próximos procesos electorales o en situaciones de crisis. Como parece haber sucedido en Ceuta, aunque haya sido de forma oportunista tras la avalancha de los inmigrantes y no como un factor determinante de la misma.