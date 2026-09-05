AfD al asalto del poder

El partido AfD (Alternativa para Alemania) intenta asaltar el poder en las elecciones de mañana en un estado del este, Sajonia-Anhalt. Hasta ahora, en los 13 años de existencia de AfD, este partido no solo no ha ganado nunca unas elecciones con mayoría suficiente para gobernar, sino que siempre ha quedado excluida de toda coalición mediante la aplicación del llamado cortafuegos. Una estrategia acordada por los partidos tradicionales alemanes, de derechas e izquierdas, para impedir su llegada a cualquier gobierno. De ahí la trascendencia de estos comicios. Aunque Sajonia-Anhalt es el más pequeño de los estados alemanes, si AfD consigue resultados que le permitan sortear el cortafuegos sería la primera vez que un partido que no reniega del periodo nazi llega al poder. Para ello, la AfD tiene dos posibilidades: alcanzar la mayoría absoluta, lo que parece difícil, o sacar ventaja de un sistema electoral que aumentaría su representación parlamentaria si los verdes y el populista BSW no alcanzan el 5% necesario para entrar en el parlamento regional (Landtag). A pocas horas de las elecciones, los sondeos le dan a AfD un apoyo del 42% y dejan a estos dos partidos fuera del Landtag. Incluso los socialdemócratas del SPD, que gobernaron Sajonia-Anhalt durante ocho años, podrían quedar por debajo del 5%. En cuanto a los democristianos de la CDU, que gobernaron durante 28 años, llegan escasamente al 23% de los votos en las encuestas, lo que da idea del cambio prodigioso que se ha producido en las preferencias electorales.

Las causas de un vuelco que ha llevado la AfD a ser el primer partido en intención de voto en las encuestas a nivel federal son conocidas. Una crisis económica que ha tenido Alemania en recesión durante dos años y de la que apenas empieza a recuperarse tímidamente; el impacto de un populismo extremista que centra sus mensajes en la inmigración (pese a que Sajonia-Anhalt cuente con uno de los porcentajes de extranjeros más bajo del país, un 9%); una crítica a las élites de Berlín, eficaz en los estados de la antigua Alemania del Este; y un resurgir nacionalista que lleva a muchos alemanes a revisar el pasado nazi. A ello hay que añadir cierta nostalgia cultural por el pasado comunista que la AfD cultiva hábilmente, acentuando sus simpatías con Rusia. Siendo un partido que se beneficia de la injerencia de Vladímir Putin, sus líderes federales no han condenado aún el episodio reciente de drones rusos hallados en el aeropuerto de Leipzig.

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Si la AfD confirma sus resultados, todo dependerá de un puñado de votos. Los que permitan o no la entrada en el Landtag de algunos de los partidos necesarios para una mayoría a favor del cortafuegos. Sin embargo, más allá de esta circunstancia, Alemania tiene unos problemas que no se pueden resolver solo mediante ingeniería electoral, y aún menos ilegalizando a la AfD, como pretenden algunos. El país necesita confirmar su recuperación, basada en la industria de defensa, y los partidos que han gobernado hasta ahora deben responder a los temores que expresa el electorado. Sobre la sostenibilidad económica del país, así como sobre políticas migratorias capaces de combinar las necesidades del mercado de trabajo, los derechos humanos, la cohesión social del país y la seguridad de sus ciudadanos.