Diada en Extremadura, un valioso gesto

Cataluña festeja cada 11 de septiembre la Diada, su día nacional, y esta vez ha decidido celebrar también los actos por primera vez fuera de su comunidad y de la institucional Madrid, donde solía hacerlo unas fechas más tarde. Para ello ha elegido que sea en Extremadura, el 16 y 17 de septiembre próximos. Se trata además de un año especial, ya que se cumple medio siglo desde la recuperación de esta jornada, prohibida durante el franquismo.

El gesto coincide prácticamente en el tiempo con la aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado viernes del nuevo sistema de financiación, al que se oponen con contundencia el gobierno extremeño y el resto de comunidades del PP por entender que está diseñado para beneficiar a Cataluña y garantizarse Pedro Sánchez el apoyo de sus socios. «Extremadura congelada, Cataluña inflada» resumió gráficamente la consejera Elena Manzano para exponer no solo su rechazo, sino la lectura que hace del nuevo modelo. En los años noventa, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra lo dijo también a su manera: «Tener dos lenguas no significa tener dos bocas». El sentimiento de agravio, pues, viene de lejos, aunque el sistema en vigor lo haya dulcificado bastante en el tiempo.

El actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, parece que por convencimiento y también por modales políticos, se ha esforzado desde su llegada a la plaza de Sant Jaume por aplicar la política del ibuprofeno, expresión acuñada por Borrell, para curar las heridas generadas por el procés, que no solo tuvo, y aún tiene, graves consecuencias penales y políticas, sino que también ahondó la grieta entre el territorio catalán y otras regiones españolas. La batalla emocional que generaron las decisiones de las formaciones separatistas quebró a innumerables familias catalanas, pero de igual forma a otras muchas de origen extremeño que habían hecho allí su plan de vida o que todavía hoy se mantienen con un pie en cada comunidad. Hasta entonces, esa animosidad a veces exacerbada en el debate político, poco tenía que ver con la normalidad en la que se movía la relación entre los originarios de un pueblo y otro en la vida cotidiana.

En ese intento de reducir los niveles de crispación y suavizar los recelos levantados hacia Cataluña, por los motivos expresados, cabe interpretar el gesto de la Generalitat de celebrar la Diada en una comunidad autónoma distinta. Para ello, Illa ha elegido Extremadura (acostumbrada a organizar actos del 8 de Septiembre en localidades catalanas con casas regionales) como un valioso gesto con el que reconocer la contribución al desarrollo de Cataluña de miles de extremeños que se marcharon allí como mano de obra.

Se estima que entre 1960 y 1980, en torno a 115.000 trabajadores procedentes de Extremadura se instalaron en municipios catalanes, en plena expansión industrial. Unos y otro salieron ganando. Los emigrantes lograron alcanzar un nivel de vida de clase media que les hubiera estado vedado de haberse quedado en una región por entonces subdesarrollada y anclada al sector primario. Cataluña, por su parte, necesitaba una fuerza de trabajo sin la que no hubiera si do posible su despegue económico. Esta especie de matrimonio de conveniencia que supone en esencia la emigración, igual que ahora se precisa de la llegada de migrantes en la España vaciada, es lo que se festeja en esta Diada, que trata de hacer un reconocimiento sincero y explícito a esas familias que llegaron huyendo de la pobreza ,y otras incluso del estigma político todavía latente tras la guerra civil, pero que aportaron al crecimiento de aquella parte de España y a otras mucho más de lo que pudieron inicialmente imaginar.

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Poner el foco en lo que une y no en lo que separa es como lo ha explicado el propio Illa al referirse a esta Diada viajera, y Extremadura debería mostrarse como lo que es y siempre ha sido: una tierra abierta, acogedora con el visitante, plural y respetuosa con todo aquel que se esfuerza de verdad en conocerla. Y una región que ya tiene voz propia para pedir de tú a tú lo que cree que le corresponde.