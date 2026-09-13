Las malas notas de PISA exigen respuestas

España ha logrado sus peores resultados en el Informe PISA desde que comenzó a realizarse esta evaluación educativa en el año 2000. El retroceso experimentado ha sido especialmente importante en comprensión lectora, uno de los tres campos de análisis junto a las matemáticas y las competencias científicas, donde los alumnos españoles también se encuentran por debajo de la media de la Unión Europea y de los países de la OCDE. Lejos de conseguir reducir la brecha observada en los informes anteriores, el conocido esta semana ha arrojado unas conclusiones que no pueden dejarse pasar por alto sin que se haga un diagnóstico en profundidad y se implementen las medidas convenientes en un asunto complejo, que requiere de un enfoque amplio y de acciones transversales en cuanto a las administraciones y agentes involucrados.

Desde el PSOE, su portavoz nacional ha reclamado en las últimas horas un Pacto de Estado en educación para corregir los déficits que, si bien esta vez son aún más notorios, se vienen arrastrando desde hace lustros en la enseñanza española.

Al mismo tiempo, Montse Mínguez ha recordado que la educación es una competencia de las comunidades autónomas, lo que supone obviar la responsabilidad que tiene en este panorama tan poco halagüeño la sucesión de leyes educativas estatales que se han ido aprobando sin dar tiempo prácticamente a su completo desarrollo, a menudo infrafinanciadas para cumplir con los propósitos pedagógicos marcados, con presupuestos incapaces de dar respuestas a nuevos retos como la atención a la diversidad o la presencia de alumnos migrantes en mayor número, entre otros .

En cualquier caso, si hay un asunto que merece efectivamente un Pacto de Estado y un momento para que por fin deje de ser una frase hecha o una simple arma arrojadiza entre partidos políticos, ese es la educación y es ahora. Y compete precisamente a la formación que lleva los últimos ocho años gobernando en España el promoverlo con verdadero interés.

De la complejidad del problema da cuenta que el deterioro educativo se ha agravado en aquellas comunidades de mayor nivel de renta y entre aquellos alumnos con un nivel socioeconómico superior, lo que se ha vinculado al uso de las pantallas por parte de las nuevas generaciones.

Extremadura, sin obtener unos buenos resultados ni mucho menos, aquejada de los mismos problemas que tiene la enseñanza en el conjunto del país, no ha salido tan mal parada de este último informe PISA, que refleja que los alumnos de 15 años se hallan en la media española en cuanto comprensión lectora y prácticamente a la par o ligeramente por debajo en matemáticas y competencias científicas, lo que la sitúa en un nivel intermedio entre las comunidades españolas.

Igualarse por abajo es un consuelo de tontos como se sabe, pero el estudio también incluye otros aspectos donde la región obtiene buena nota aunque hasta ahora hayan pasado más inadvertidos. Así, por ejemplo, Extremadura es la que tiene mejor índice de perseverancia de sus alumnos, sobre todo entre ellas; ocupa el mismo lugar en cuanto a curiosidad, esta vez igualada con Canarias; y se sitúa entre las primeras también cuando se mide el clima escolar. La exposición al acoso es significativamente inferior a la media nacional. Por el contrario, ocupa la última posición en recursos digitales utilizados para mejorar la enseñanza.

El último Informe PISA se conocía un día después de la que la Junta cerrara con los sindicatos de educación una importante subida salarial de 210 euros mensuales. Que los docentes estén correctamente retribuidos permitirá atraer a profesionales mejor formados y motivados, y es, por tanto, una de las medidas en el buen camino para conseguir elevar a la postre los niveles de enseñanza. No es la única relacionada con los maestros y profesores, necesitados también de un mayor reconocimiento por el desempeño de una labor clave para el avance de la sociedad, que luego se lamenta cuando llegan las malas notas.