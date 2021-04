Los vecinos de Céntrica, 60 familias de cinco bloques, ya sufren las consecuencias de que sus ventanas den a una plaza que ahora está abandonada y que se utiliza para “menudeo de droga” y es objeto de actos vandálicos continuamente. Saben lo que son los ruidos y no quieren que la pista de skate se ubique ante ellos porque consideran que estos se van a agravar.

Al igual que ha manifestado el colectivo de skaters , “no queremos convertir esto en una guerra”; de hecho, están a favor de que se haga una pista para ellos, pero “no en una zona residencial”. Porque tienen claro que “va a generar un problema de ruidos mayor del ya existente”.

Así, señalan que las rampas ya son de hormigón y hay ruido por “la mala acústica” de la zona. También que promovería la aglomeración de personas y con ellas, los ruidos por las voces, la música que pudieran llevar…

Afirman que ya se lo manifestaron por escrito al ayuntamiento en el 2017 y no obtuvieron respuesta y ahora, dado que se está redactando el proyecto de la pista para esa plaza, la Puerto de Béjar, han remitido otros dos “con las firmas de todos los vecinos”.

Proponen que se ubique en otra zona, preferiblemente “en zonas deportivas municipales, para que no se degraden como sucede con las que están fuera” y, a la vez, que la plaza se recupere para que deje de ser foco de vandalismo. “A mí me han tirado una botella contra la ventana”, señalaba este jueves una vecina”. “A mí, litronas y huevos”, decía otra.

Subrayan que, inicialmente, cuando se construyeron las viviendas hace veinte años, el proyecto contemplaba una zona verde y es lo que quieren.

Posición del alcalde

Precisamente, el alcalde, Fernando Pizarro, preguntado por la solución para este proyecto, ha señalado que no se hará la pista “sin que haya consenso. Aquí se escucha a todo el mundo”. Sobre el dinero ya invertido en adjudicar un anteproyecto y ahora un proyecto, asegura que no se va a perder porque “se podría adaptar a otros lugares. Estamos viendo si hay consenso y no voy a entrar en enfrentamientos con nadie. Si no lo hay, encontraremos otra solución”.