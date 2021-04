La asociación de vecinos Intramuros de Plasencia ha mostrado su preocupación por los últimos robos ocurridos en el centro de la ciudad en los últimos días. El colectivo ha criticado en un escrito dos aspectos, la falta de policía a pie y el escaso número de efectivos de la Policía Nacional.

"La presencia policial a pie, que tanto demandamos desde esta asociación vecinal y desde la de empresarios también, ni se la ve ni se la espera", señalan por un lado, mientras por otro, afirman que "la plantilla de esta comisaria de Policía Nacional no da para más y los delincuentes lo saben. Por eso actúan con total impunidad. Es un problema que lleva a si años sin que ninguna autoridad haya hecho nada por mejorarla. Esta Comisaria, mientras no se la reclasifique a una de categoría superior no podrá tener mayor plantilla en su catalogo de puestos de trabajo".

Por todo, piden un plan de seguridad integral "que haga la ciudad más segura" y que, tanto el alcalde como la delegada del Gobierno tomen medidas que aminoren "esta sensación de inseguridad existente y reduzcan al mínimo los actos delictivos y vandálicos".