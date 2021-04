La polémica por el muro de la calle Factor de Plasencia ha llegado al Congreso de los Diputados. Derribado hace justo un año por riesgo de derrumbe, tras el inicio de las obras en la estación de tren, los diputados del PP Alberto Casero, Víctor Píriz y Teresa Angulo han solicitado información al Gobierno sobre lo ocurrido, la responsabilidad de Adif y los costes de su reconstrucción.

Según ha informado el ayuntamiento placentino, los diputados han solicitado una valoración sobre si “la ejecución de la obra no ha tenido nada que ver con el agravamiento” de las patologías que tenía el muro y que motivaron el derribo. Hay varios informes técnicos que indican que las obras de la estación sí lo provocaron.

Además, dado que Adif no ha respondido a la carta enviada por el alcalde, Fernando Pizarro, a su director general a principios de mes, en la que proponía el pago, a partes iguales, de la reconstrucción del muro en base a un proyecto que recoge las nuevas cargas que tendrá que soportar por los nuevos viales y el paso de mejores trenes, los diputados han preguntado si el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias participará finalmente en los costes.

El ayuntamiento ha recordado que Pizarro ha solicitado en varias ocasiones esta información y “la búsqueda de una solución consensuada con Adif que evite procesos judiciales” porque, subraya, “los daños generados en el muro no son atribuibles de manera exclusiva a las patologías previas existentes que, aun estando presentes, no comprometían la seguridad del propio muro y no derivaban en la necesidad de su derribo”.