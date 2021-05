Aunque en Plasencia había 450 plazas para 272 niños de tres años que comenzarán el colegio el próximo curso, por lo que, a priori, todos los niños iban a poder entrar en el centro educativo elegido por sus padres, la avalancha de solicitudes para uno de ellos, el colegio El Pilar, hará que al menos una docena de ellos no puedan acceder a este centro y tengan que acudir, en principio, al que eligieron como segunda opción.

Según los datos de la Consejería de Educación, han sido 37 las solicitudes recibidas para las 25 plazas que ofertaba este colegio. Además, de estas, y como en todos los centros, cuatro se destinan a niños con necesidades educativas especiales. En este sentido, la dirección del colegio espera que la comisión de escolarización «mantenga la propuesta que hizo este curso de bajar las ratios a 21 alumnos, si no se cubrían las plazas de necesidad». Hasta ahora, en este caso, las plazas se cubrían por niños sin necesidades.

De momento, Educación no se ha manifestado y el proceso continúa en marcha y no finalizará hasta el 18 de junio, en que se publicarán las listas de los alumnos admitidos y no admitidos.

Será el 14 de mayo cuando se publicará la relación provisional de puntuaciones y, después, habrá dos plazos para reclamar.

Miralvalle, el más demandado

Sobre la demanda total, el que más solicitudes ha recibido ha sido Miralvalle con 49 para 50 plazas, seguido de Santísima Trinidad, con 45 para 50 y San Calixto, con 41 para 50.

El siguiente ha sido El Pilar, con 37 solicitudes para 25 plazas y el Alfonso VIII, con 35 solicitudes para 50 plazas. Más alejados están San José y La Salle-Guadalupe, con 20 peticiones ambos para un aula de 25 cada uno.

En cuanto al resto, San Miguel se ha quedado con 19 solicitudes para 50 plazas; Inés de Suárez con 18 para 25; Madre Matilde con 13 para 25; la Escuela Hogar Placentina con 7 para 25; Ramón y Cajal con 6 para 25 y La Paz con 2 para 25 plazas ofertadas.