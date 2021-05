La UTE del agua adjudicataria del servicio en Plasencia desde el 2007 tiene que ejecutar obras por valor de 14 millones de euros que están comprometidas con el ayuntamiento. Terminará la concesión en enero y, de momento, lleva invertidos 3,5 millones en obras, por lo que le faltan otros 10,5 millones.

No obstante, el concejal de servicios municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, ha reconocido que no podrá afrontar todas las obras antes de enero, pero ha subrayado que “no es un obstáculo para que lleve a efecto sus compromisos, que no prescriben”, con lo que, aunque la gestión del agua se adjudique a otra empresa, “tendrán que adaptare para ejecutar el total”.

Hasta el momento y, según el recuento del edil, ha invertido en torno a un millón de euros en la renovación de tuberías de un total de 21 calles, tanto de abastecimiento como de saneamiento.

Además, tiene “prácticamente terminada” la obra de un nuevo depósito de agua potable en Ciudad Jardín, con capacidad para 6.000 metros cúbicos. Este se ha sumado a otros dos y en conjunto, permitirán almacenar agua para garantizar el suministro de toda la ciudad durante 24 horas, en caso de que hubiera un corte de esa magnitud.

A su vez, la empresa está realizando trabajos en la Estación de Tratamiento de Agua Potable, donde ha construido un decantador, el tercero de la estación, que “mejorará la calidad del agua en cuanto a su pureza” y realizará otras mejoras.

Lo próximo

A partir de ahora, se están ultimando los proyectos para renovar las tuberías de otras 24 calles. Escanilla calcula que empezarán este mes para terminar a final de año. Todas están en la zona centro y van desde la zona del Salvador, hasta el entorno de la calle del Sol, Rey, plaza Mayor y Zapatería. El presupuesto será de unos 600.000 euros.

También está previsto cambiar toda la línea de transporte principal de agua, que va desde el depósito de Los Pinos hasta el polígono. Se hará en dos fases y se está terminando de redactar el proyecto. Esto evitará las continuas averías de agua, sobre todo en la zona de Sor Valentina Mirón y San Miguel.

En cuanto a las obras a más largo plazo, el edil ha recordado los 2 millones previstos para las avenidas Martín Palomino y España y otro buen número de calles distribuidas por toda la ciudad.