Plasencia podría acoger, después de años de solicitudes, la célebre exposición de arte Sacro Las Edades del Hombre. No ha habido un anuncio oficial, pero el Obispado ha señalado que este lunes, 10 de mayo, habrá una comparecencia conjunta entre el obispo, José Luis Retana, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro y el secretario general de la Fundación Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez.

La convocatoria indica que se va a anunciar "una acción referente al patrimonio de la diócesis en la comunidad autónoma de Extremadura", lo que hace pensar que sea la esperada noticia.

Porque ya en el 2012, el alcalde de Béjar entonces, Alejo Riñones, anunciaba que Plasencia y Béjar acogerían la exposición en el 2015. En el 2016, el director general de Turismo de la Junta dijo que la administración regional colaboraría para que llegara a Plasencia y el anterior obispo, Amadeo Rodríguez, señaló antes de marcharse: "He hecho todo lo que se podía hacer para que algún día se convierta en una realidad. Pocos meses después de llegar a Plasencia como obispo ya inicié las gestiones y no he dejado de insistir donde correspondía".

Ya en el 2018, el obispo actual, José Luis Retana, señalaba que podría ser una realidad en torno al 2021, aunque este año, son Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún, quienes albergarán la exposición. No obstante, todo hace pensar que Plasencia logrará finalmente su deseo.