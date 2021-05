"Se me ha apaleado; he sufrido un linchamiento público sin pudor; se ha menoscabado mi honor en las redes sociales, en medios de comunicación nacionales y sufrí un escarnio público en el pleno del 5 de febrero, pero se ha hecho justicia". De esta forma, se ha manifestado este miércoles la exdirectora del centro sociosanitario de Plasencia y concejala del PSOE en el ayuntamiento, Soraya Cobos, después de que la Fiscalía haya archivado la denuncia que Podemos Extremadura hizo contra ella -entre otros políticos de la región- por haberse vacunado de covid antes de tiempo.

Cobos ha calificado de "vergonzoso" que esta semana la portavoz regional de Podemos y concejala en el Ayuntamiento de Plasencia de la formación, Mavi Mata, haya dado a conocer las denuncias que sí ha respaldado la Fiscalía, pero "no haya hecho ninguna valoración sobre mi persona".

Porque ha subrayado que, según el escrito de la Fiscalía (se reproduce al final de la noticia), a ella sí le correspondía vacunarse antes porque "había una dosis sobrante, un médico declinó ir a vacunarse y la coordinadora de vacunación lo decidió. El hacerlo antes o después (que el resto del personal del sociosanitario) no afecta al resultado final".

"No me salté ninguna cola, no me vacuné como concejala, ni me postulé, ni le quité dosis de vacuna a nadie"

Así, Cobos ha recordado que se vacunó el 4 de enero en calidad de directora del sociosanitario "siguiendo las directrices de Salud Pública y la coordinadora de vacunación. No me salé ninguna cola, no me vacuné como concejala, ni me postulé, ni le quité dosis de la vacuna a nadie".

La concejala ha criticado especialmente la actitud de los tres grupos de la oposición en Plasencia porque, "de forma mezquina y cruel, se confundió a la ciudadanía al publicar en sus redes que me vacuné como concejala". Especialmente, ha subrayado el acoso que sufrió en el pleno del 5 de febrero, primero por la moción que presentaron los tres partidos para pedir su dimisión como concejala y directora del sociosanitario y después porque, en ruegos y preguntas, cada concejal fue reclamando lo mismo y señalando "que le había quitado la vacuna a la policía, a los mayores, a los sanitario, que era una trincavacunas, que había cometido una inmoralidad y una indecencia y que mi estrategia era tapar la mierda, pero que la mierda al final huele".

"Con 140 caracteres podemos arruinar la vida de una persona"

Por todo esto, ha exigido a los tres partidos "que rectifiquen y se disculpen de manera pública en el próximo pleno", aunque ha señalado que el daño sufrido por ella y su familia "es irreparable". De momento, no se plantea realizar una denuncia en el juzgado contra nadie porque considera que, "si piden disculpas en el pleno, en parte el daño se restituye".

A su vez, Cobos se ha dirigido a la ciudadanía para pedir "que sean más cautos a la hora de juzgar de manera pública a la gente porque con 140 caracteres podemos arruinar la vida de una persona".