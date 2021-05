Responsables de peluquerías, barberías y centros de estética de Plasencia se han vuelto a concentrar en la plaza Mayor para reclamar públicamente que se les reduzca el IVA que deben pagar al 10% al tratarse un sector considerado esencial durante la pandemia.

Se han sumado así a una concentración convocada a nivel nacional y han leído un manifiesto en el que han recordado que este IVA reducido ya lo tenían en el 2012, pero se les subió y así continúa. Además, consideran "vergonzoso" el comportamiento de los grupos políticos que han votado en contra de enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado en favor de esta reducción.

Subrayan que la situación del sector es "muy crítica debido a la doble crisis que padecemos: la provocada por la presión fiscal a la que estamos sometidos por un IVA injusto y la provocada por la pandemia" y se preguntan hasta cuándo van a continuar así.

No obstante, advierten que "el sector está más unido que nunca y no vamos a dejar de manifestarnos porque nuestros negocios no pueden sobrevivir si no nos devuelven el IVA reducido que nos pertenece".