La rehabilitación del edificio y el retablo de la iglesia de San Martín de Plasencia, que resultaron dañados por un incendio en agosto del año pasado, urge. Tanto que el obispo de la diócesis, José Luis Retana, ha afirmado este miércoles que el objetivo es que esté finalizada para la celebración de las Edades del Hombre, que llegará a la ciudad la próxima primavera.

Precisamente, Retana ha explicado que este martes ha recibido el presupuesto de la restauración de ambos espacios, la iglesia y el retablo con las pinturas de Luis de Morales, y coincide prácticamente con la previsión que manejaban el Obispado y la Junta el pasado septiembre al llegar a los 450.000 euros.

Ante la pregunta de quién sufragará las obras, el obispo ha señalado que se ha redactado un convenio con la idea de que la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres, el Obispado y el Ayuntamiento de Plasencia aporten unos 120.000 euros cada uno. No obstante, ha matizado que "no todos tienen el mismo potencial (económico), ni el mismo deseo", por lo que, la aportación económica de cada institución no estará cerrada hasta que no se firme el convenio con el acuerdo final.

Retana ha insistido en la necesidad de que la firma se realice pronto, "la semana que viene ya, corre relativa prisa" y ha explicado que el Obispado se encargará de la contratación de los trabajos.

En este sentido, ha adelantado que la restauración del retablo la realizará la misma empresa especializada que ha redactado el proyecto y sobre la de la iglesia, ha expresado su deseo de que la ejecute una empresa placentina.