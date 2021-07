La Gerencia del área de salud de Plasencia ha realizado una convocatoria de vacunación sin cita de rescate, es decir, para vacunar a los nacidos en 1982 o tengan 40 años o más y todavía no se hayan vacunado por no haber podido acudir a las convocatorias anteriores.

Tendrán otra oportunidad este viernes, 2 de julio. De nueve a diez deberán acudir los usuarios del centro de salud del Luis de Toro, de diez a once los del centro de salud de San Miguel y, de once a doce, los de La Data. Con el DNI y tarjeta sanitaria o del seguro de salud y no se recomienda a quienes hayan pasado el covid en los últimos seis meses.