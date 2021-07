Continúa la vacunación a los menores de 40 años en el recinto ferial placentino. La Gerencia del área de salud de Plasencia ha difundido una nueva convocatoria de vacunación sin cita para los nacidos en 1983.

Tendrán que acudir al Berrocal el próximo martes, 6 de julio, de nueve a diez los del centro de salud Luis de Toro; de diez a once los del centro de San Miguel y de once a doce los que pertenezcan al de La Data. Con el DNI y la tarjeta sanitaria o del seguro de salud. No se recomienda para quien haya pasado el covid en los últimos seis meses.