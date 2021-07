El servicio de autobús urbano de Plasencia, que gestiona la Cooperativa Los Arcos desde hace diez años, cuenta con doce vehículos, siete adquiridos por el ayuntamiento y cinco por la cooperativa. Todos tienen ya quince años, por lo que urge su renovación.

De momento, el ayuntamiento y la cooperativa se han sentado para tratar la paulatina incorporación de nuevos vehículos a la flota y otros asuntos para mejorar y reactivar el servicio, de forma que vuelva al número de usuarios que tenía antes de la pandemia.

Sobre los vehículos, el alcalde, Fernando Pizarro, ha recordado que está en proceso de adquisición de dos autobuses eléctricos. Así, el objetivo es adherirse a todas las convocatorias posibles de ayudas para poder comprarlos.

Sin embargo, desde la cooperativa, Juan José Ruano ha explicado que han planteado al ayuntamiento que, en lugar de vehículos eléctricos, los adquiera de gas. «También son ecológicos y podría comprar cuatro por el mismo precio que dos eléctricos». La cooperativa no confía mucho en estos, por la autonomía, la falta de puntos de recarga y el consumo, «sobre todo en verano, con las cuestas que tiene la ciudad y el tener que llevar el aire acondicionado puesto».

Próximas mejoras

No obstante, a partir de septiembre, los usuarios podrán ver mejoras en el servicio porque está previsto que entonces se pongan en funcionamiento las nuevas marquesinas inteligentes, que informarán del tiempo que falte para la llegada de los vehículos. En principio, se ha establecido que serán diez las que tendrán esta tecnología sufragada con fondos europeos, pero Ruano destaca que «el ayuntamiento quiere ir incorporando más», cuando sea posible.

De momento, las ya decididas estarán en la zona centro, en calles como la avenida Alfonso VIII y La Salle, la avenida Virgen del Puerto, en el entorno del parque de La Coronación y el hospital. Además, estará operativa también una aplicación móvil con información al minuto de la situación de los vehículos.

Campaña de captación de usuarios

Pero a su vez, el alcalde ha anunciado que el ayuntamiento va a poner en marcha una campaña de captación de usuarios, que incidirá en que el autobús es un medio de transporte «seguro». Porque todavía «a la gente le cuesta subirse». Tanto que, según Ruano, antes del covid la media de viajeros era de 52.000 al mes y ahora no pasan de 19.000, no llega por tanto al 40%. «Y con los mismos gastos, si el ayuntamiento no nos hubiera ayudado, habríamos tenido que parar en octubre».