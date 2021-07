La definición de la OMS de vejez, eufemísticamente hablando: adulto mayor, y su clasificación de las personas por tramos de edad, puede que sea necesaria para determinados propósitos, sin embargo, se aleja bastante de la realidad.

La senectud no viene dada por la cantidad de vueltas al sol, sino por la variada multitud de circunstancias que conlleva una vida y que, sobre todo, llega condicionada por la presencia de pérdida a todos los niveles. Comenzando por las más comunes como las físicas o cognitivas, pero tal vez no más importantes, pues la presbicia se corrige con gafas pero, la soledad no deseada...

En este punto es como si todo lo que rodea a la persona mayor le condenara anticipadamente a un destino, al que se resiste mientras continúe recorriendo el camino, porque su voluntad es seguir vivo en las mejores condiciones y sin etiquetas. Envejecer no es sinónimo de dejar de vivir, sino de hacerlo libremente como persona, en su más amplio significado. Y como sociedad deberíamos de atender las necesidades de cada uno si esas circunstancias físicas, mentales, sociales, económicas…, empeoran a pesar de todo, y su voluntad no es suficiente para sentir dignidad durante esa etapa vital.

La pandemia ha puesto de manifiesto más que nunca la vulnerabilidad, el abandono y la trágica soledad no electa de nuestros mayores, probando que no estamos atendiendo debidamente a quienes más han hecho por darnos vida, en todos los sentidos y con muchísimas más dificultades, y que enfrentan como pueden, muchos ni eso, pero casi siempre, no como quieren.

Cuando el sistema no funciona es tiempo de que la sociedad actúe. Algunas poblaciones de nuestra tierra ya lo están haciendo y el positivo cambio es efectivo, como S. Gil, donde el cuidado de sus mayores se ha redirigido a cubrir sus necesidades reales: las afectivas, habitualmente marginadas a un segundo lugar, ofreciéndoles ilusión para el día a día, traducida en forma de compañía, cuando más la necesitan. Igual que la Fundación Grandes Amigos en Navalmoral de la Mata, que colabora con el ayuntamiento y otros recursos locales, uniendo personas mayores y voluntarios mediante programas de acompañamiento afectivo en domicilio y residencias, con el objetivo común de proporcionarles mejores salud, bienestar y dignidad.

Evitar que acaben siendo el blanco fácil de timadores y oportunistas, protegerles y acompañarles como han hecho siempre con nosotros, debería de ser voluntad de todos.