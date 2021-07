La incidencia de covid entre la población joven está aumentando y les llueven las críticas por irresponsabilidad, más aún tras el brote en una discoteca de Plasencia, pero este miércoles, había una larga cola de jóvenes esperando ante la piscina municipal para el cribado convocado por la Gerencia del área de salud. "Esto es un éxito", señalaba convencido Joaquín Micot, responsable de Cruz Roja en la ciudad.

De hecho, apunta que a las diez de la mañana, una hora antes del inicio del cribado, ya había un grupo de jóvenes esperando. "Han llegado antes que nosotros e incluso nos han ayudado a montar la carpa". Dos voluntarios de Protección Civil se han encargado de organizar la cola.

La mayoría de los consultados tenía la misma respuesta a la pregunta de por qué habían acudido: "Por precaución". Son conscientes de que tienen muchas papeletas para contagiarse porque "somos los que más salimos y más nos relacionamos y algunos cumplen las normas y otros no", señalaban antes de la prueba Alfonso Valencia y Antonio Lobato, de 20 y 19 años respectivamente.

A Ainhoa Calzada, de 28 años, no le gusta que "nos metan a todos en el mismo bombo" cuando se habla de la actitud de los jóvenes ante el virus porque asegura cumplir con todas las medidas y apunta que "también hay personas mayores que no tienen cabeza". Con todo, ha acudido al cribado, "por si tengo el virus y no lo sé". A su lado y a la espera del resultado del test, Irene Fernández, de 17 años, también asegura tener un número de contactos estrechos muy reducido y señala que, "como no estamos vacunados, también tenemos más posibilidades de contagiarnos".

Álvaro Bartolomé, de 25 años, también está en la cola, con un par de amigos de su edad. Su caso es distinto. Afirma que ha acudido al cribado por la presión de su familia, "para que se queden tranquilos". De lo contrario, asegura que no habría ido. Pero es que él ya ha pasado el virus y explica: "He estado un año entero escuchando a mis padres decir que tuviera cuidado y al final, ellos me lo pasaron a mí por juntarse con una amiga que estaba mal y luego dio positivo, así que, que no me digan que los jóvenes somos los malos".

En su opinión, "nos tendrían que haber vacunado ya porque salimos, vamos a bares y nos quitamos la mascarilla, aunque en nuestro caso en la calle de Los Vinos, al aire libre, no en una discoteca que es un problema en esta ciudad".

Test y PCR a los positivos

Una médico, una auxiliar y una enfermera forman el equipo que ha realizado los test de antígenos primero y, "si da positivo, se le hace una PCR". No obstante, "el test positivo ya es un diagnóstico", explica la médico, por lo que, en ese caso, tendrían que guardar cuarentena y comenzar el proceso de rastreo de sus contactos estrechos.