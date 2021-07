Un total de once espectáculos, de música, magia, baile y humor, se podrán ver los fines de semana de julio y agosto, más uno en septiembre, en San Gil, gracias a un programa organizado por el ayuntamiento que dirige Esther Sánchez, con apoyo de la Diputación Provincial de Cáceres.

El cartel arranca este sábado, día 10, a las 23.30 horas, con Antonio Luis Suárez al piano y el domingo actuará la banda sinfónica provincial (22.30).

El grupo de folk placentino EnVerea (sábado 17, a las 23.30 horas), la maga Patri Zenner (día 24, a las once), la pareja Trending Tipic (viernes 30, a las 23.30 horas) y la copla y flamenco de Aurelio Gallardo (sábado 31, a las 23.30 horas) cerrarán julio.

En agosto, actuarán el bailaor Jesús Custodio (sábado 7, a las once), el grupo de rumba La Mezcla (sábado 14, a las 23.30 horas), el mago Héctor Sansegundo (domingo 22, a las once), que aglutina numerosos premios y el cantante Óscar Recio (sábado 28, a las once). El colofón lo pondrán en septiembre Los Niños de los Ojos Rojos (sábado 4, a las 23.30 horas).