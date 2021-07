Faltan menos de dos años para que termine esta legislatura y lo único que se sabe del próximo gobierno local es que no lo presidirá el actual alcalde, Fernando Pizarro. A la espera de conocer si será el próximo candidato del PP a la Junta, lo que ya ha anunciado es que no se presentará a la reelección, lo que deja una pregunta: ¿Quién le sucederá?

La respuesta, hoy por hoy, no está clara. Porque, aunque pueda sonar a peloteo, no hay nadie como él en su entorno, que aúne lo técnico y lo político. Los concejales David Dóniga y José Antonio Hernández son sus escuderos y lo lógico sería ponerlos a la cabeza de la sucesión.

Dóniga es el primer teniente de alcalde, dirige cinco concejalías, entre ellas las de Interior y Fomento y acaba de ser nombrado Vicesecretario General Electoral del PP provincial. Tiene un perfil político más que técnico, pero le falta oratoria y capacidad de réplica. A su favor, tiene estos dos años para reforzarlas si quiere ser el candidato.

En el otro lado, Hernández, portavoz del gobierno, segundo teniente de alcalde y al frente de las concejalías de Hacienda, Urbanismo y Fondos Europeos. En su caso, es más técnico que político, aunque ha mejorado mucho su capacidad de réplica, como demuestra en los plenos.

En el debe, se toma el ayuntamiento como si fuera su casa y, por lo tanto, no escatima horas a su labor, pero a la vez es un hombre muy familiar y esto podría eliminarle de la sucesión.

A priori, no hay más opciones claras en el gobierno y tampoco hay a la vista un candidato nuevo. Tendría que darse a conocer ya y no despegarse de Pizarro.

El PSOE se prodiga poco

Del otro lado, esta falta de claridad en el candidato del PP podría aprovecharla el PSOE para arañar votos en las próximas elecciones o ganarlas, pero tampoco actualmente tiene un candidato claro. Su portavoz, Alfredo Moreno, no fue candidato hace dos años y, al igual que el resto del grupo, se prodiga poco en comparecencias, incluso han decidido no hacer ruegos y preguntas en el pleno, por lo que aún se conoce menos su trabajo en el ayuntamiento. Si el candidato será alguien del grupo municipal o nuevo, no debería tardar en mostrarse para tener alguna opción porque los votantes del PP irán a muerte con quien tenga el beneplácito de Pizarro para sucederle.