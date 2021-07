La consejera de Igualdad de la Junta, Isabel Gil, dijo en mayo en una visita que los pisos para mujeres víctimas de violencia de género «no funcionan» y que algunos de los seis que hay en Plasencia iban a pasar al SES. Ayer, casi dos meses después, la concejala del área, Mayte Díaz, ha respondido que, si no se utilizan es porque el Instituto de la Mujer (IMEX) rechaza las derivaciones propuestas por las técnicas de la oficina de igualdad.

Según ha señalado Díaz, las trabajadoras de la oficina, que es «un recurso de la Junta, no municipal» porque está financiado con fondos regionales, han hecho propuestas de derivación «para llenar los pisos», pero desde el IMEX han pensado que no era necesaria la derivación, "no han creído que debieran derivarse".

Con todo, la edil ha subrayado: «No vamos a consentir que quiten recursos a las víctimas». Este periódico pidió ayer la versión de la consejería, sin éxito.