Finalmente, son 180 los propietarios que se han acogido a la iniciativa de regularizaciones de edificaciones en Santa Bárbara promovida por la Asociación de Afectados por el PGM de Plasencia.

En septiembre del 2021, el colectivo registró en el ayuntamiento planes especiales y documentos ambientales para regularizar siete áreas de la sierra, en las que entonces estaban incluidos 163 propietarios. La asociación dio un plazo para quien quisiera sumarse y al final se han añadido 17.

Según ha explicado el arquitecto asesor de los vecinos, Juan Antonio Álvarez, el ayuntamiento envió la documentación ambiental a la Junta en enero, que ha pedido nuevos documentos y aclaraciones. El 30 de junio, se ha presentado en el consistorio un documento final con los planes especiales y que incluye a los nuevos propietarios.

Además, recoge que los que tienen viviendas a medias puedan terminarlas y que puedan construirlas aquellos que no lo hicieron en su día cumpliendo la legalidad. Pero solo en núcleos consolidados, "donde no hay edificaciones no se permite, lo que no se puede hacer es regularizar a todo el mundo de un área y no a dos que fueron legales", subraya Álvarez.

Ahora, la documentación tendrá que volver a la Junta y cuando esta dé luz verde, en lo que confía el arquitecto porque "estamos al habla con los técnicos", explica que «se acortarán los plazos» porque faltaría aprobar los planes especiales ya presentados, la parcelación y la regularización. "Un año de trámites", según los cálculos de Álvarez, para que las viviendas estén legalizadas.