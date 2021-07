En octubre del 2018, el servicio de Traumatología del hospital se quedó sin cuatro de los diez facultativos que componen su plantilla orgánica. A día de hoy, casi tres años después, ya cuenta con sus diez especialistas.

En parte, ha sido gracias a la última Oferta Pública de Empleo Extraordinaria. Según la Consejería de Sanidad, se ofertaron cinco plazas y se han adjudicado las cinco pero solo tres facultativos han tomado posesión de las mismas y este lunes ha sido el último día para la toma de posesión. No obstante, las dos plazas de plantilla orgánica que siguen vacantes «se cubren con dos facultativos interinos».

Por lo tanto, el servicio estaría al completo, lo que permitirá reducir las listas de espera que acumula, tanto de consultas externas como quirúrgica. Esta última era de 878 pacientes el 31 de diciembre del 2020 y el tiempo medio de espera para operarse, de 263 días.

Además, podría suponer también la vuelta de la formación a este servicio, un propósito del gerente del área, José Alberto Pérez, que tratará con los facultativos.

Respecto a otras especialidades con déficit, Pérez ha señalado que Anestesiología está pendiente de otra oferta de empleo. En este caso, se han ofertado 9 plazas y, aunque todavía no han salido las listas definitivas, confía en que «una parte» de las vacantes se podrá cubrir. En marzo, el servicio contaba con 8 especialistas de una plantilla orgánica de 12.

Se necesitan ginecólogos y dermatólogo pero "no encontramos, no hay"

El gerente ha adelantado también que está previsto convocar otras plazas para el hospital, en concreto, una de oftalmólogo y otra de cardiólogo y ha explicado que también se necesitan «ginecólogos y algún dermatólogo», aunque en este caso, con una plaza cubierta de dos que tiene la plantilla, el servicio cuenta con un especialista que se desplaza desde el hospital de Navalmoral en horario de tarde para apoyar.

No obstante, en estas dos últimas especialidades, Pérez asegura: «No encontramos médicos porque no los hay». En su opinión, el hecho de que no vengan facultativos al hospital no tiene que ver con los salarios. Por el contrario, defiende que en Plasencia «la calidad de vida es mejor» que en una gran ciudad como Madrid.

Con todo, considera que la situación del número de especialistas ha mejorado a pesar de la pandemia.