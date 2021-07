Tanto ambulantes como clientes están divididos. No hay consenso sobre la propuesta del Ayuntamiento de Plasencia de trasladar el mercadillo de la avenida de la Hispanidad al recinto ferial para responder así a la petición de los vendedores de poder instalarse el 100% cada martes y no el 50%.

Los argumentos de unos y otros a favor del traslado son la amplitud de espacios y facilidad de aparcamientos, mientras que en contra señalan la lejanía del Berrocal de la zona centro.

Por parte de los vendedores, Carlos Jiménez está favor del traslado porque podrían ponerse todos los martes todos y, sobre la distancia, está convencido de que «las mujeres se mueven a todos lados». También Moisés Vargas, que lleva 40 años en el mercadillo, considera que sería positivo el traslado, sobre todo por las posibilidades de aparcamiento.

En el lado contrario, Carlos Fernández, con 20 años de antigüedad en el mercadillo, prefería mantenerse en la Hispanidad porque es «más céntrico, está en el núcleo de la ciudad y la gente está acostumbrada a venir». Cree que la distancia sería un impedimento. También María del Carmen Aguilar considera que al Berrocal «iría menos gente», cree que en verano haría más calor y con lluvia les llegaría «toda la riada».

Según ha explicado el concejal Luis Miguel Pérez Escanilla, los ambulantes han propuesto quedarse en la zona, ocupando las aceras del entorno de La Coronación, pero un informe de la Policía Local lo ha descartado por la imposibilidad de controlar los accesos y el aforo.

Los clientes

En cuanto a los clientes consultados, también hay división de opiniones. Unos están a favor porque «hay más espacio, más amplitud y la gente puede estar más separada». Otros están en contra porque «en verano hace mucho calor y en invierno mucho frío, la mayoría de la gente que viene andando no iría».

Algunos directamente afirman que no irían por la distancia: «Yo, si tengo que coger el coche, no iría» y a otros no les importa porque «si les viene bien a ellos...» Desde una comarca, una clienta afirma del Berrocal: «Me parece súper lejos, no sé por qué ponen los mercadillos siempre tan lejos».

Con todo, el concejal tiene previsto reunirse con los vendedores en agosto para poner todas las opiniones sobre la mesa y tomar una decisión.