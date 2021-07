Plasencia tiene actualmente 6 brotes activos y la mitad son importados. Es decir, tienen su origen fuera de la ciudad, concretamente debido a vacaciones.

Así lo ha confirmado la Consejería de Sanidad, que ha señalado que el origen del resto es social, de ocio y familiar.

Según la actualización de los brotes de fecha de ayer jueves, los 6 activos tienen un total de 66 positivos y 88 contactos estrechos. El que más contagiados registra sigue siendo el originado en la discoteca de la calle Talavera, aunque su número ha disminuido respecto a la semana pasada porque ya no son 30 los casos activos positivos sino 20 y 43 los contactos estrechos.

Informe de la discoteca

Precisamente, en relación a este brote, el informe elaborado por el intendente de la policía local, Enrique Cenalmor y que ya se ha remitido a la Junta concluye que no se cumplía casi nada. Salvo el aforo, los asistentes no estaban sentados; no estaban en mesas con el número de personas debidas; no utilizaban mascarilla y estaban bailando.

Lo ha desvelado el alcalde porque el informe no se ha hecho público. Está basado en lo que presenció la policía dentro del local y en los vídeos de distintos momentos de la noche que fueron compartidos por redes sociales.

Ahora, la Junta deberá decidir si impone una sanción al establecimiento y cuál.