El Centro de Recepción del Viajero continúa cerrado a cal y canto en pleno mes de agosto, después de que la junta de gobierno aprobara la apertura de un expediente de sanción por varias infracciones graves, entre otras, el incumplimiento del horario de apertura, como ya informara este periódico el pasado 17 de julio.

El gobierno local se ha basado en un informe de la concejala de Turismo, Belinda Martín, además de otro de una técnico de turismo y uno de la Policía Local, que confirman que «el centro está cerrado continuamente», critica la edil, que le ha impuesto una sanción de 1.300 euros «que todavía no ha abonado».

Cuestionada por el cierre de las instalaciones, Martín manifestó ayer que estuvo reunida el miércoles con el jefe de Contratación, y que «no habido alegaciones por parte de la adjudicataria del centro de recepción, por lo que la sanción ya es firme y tiene que abonarla».

Al respecto, insistió en que «el centro debe permanecer abierto, y se está controlando que sea así». Y que el siguiente paso «sería la cancelación del contrato».

Aun así, no ofreció plazos: «vamos a esperar a ver qué sucede pero, desde luego, la sanción es firme y debe abonarla. No nos podemos permitir tener cerrado ese espacio en un mes turístico como es agosto. De hecho, no nos ha facilitado datos de visitantes durante los festejos del Martes Mayor», ha lamentado la edil, que asegura que el control para velar porque se cumplan los horarios del centro «lo hará la policía o quien estime oportuno el jefe de Contratación. Se realizará un informe y, a partir de ahí, se actuará como establezca la ley».

Fue una decisión del Gobierno municipal dejar en manos de la iniciativa privada la gestión de este servicio turístico en 2017, que llevaba terminado y equipado desde finales de diciembre de 2015; sin darle uso.