Todos tenemos al menos una. La primera, justo tras respirar también por primera vez, al cortarnosel cordón umbilical que nos alimenta y une a nuestras madres hasta nacer: el ombligo. Esa marca que nos iguala y acompañará hasta la muerte. Sin excepción, incluso las causadas para fines maravillosos, como una cesárea o una episiotomía al dar vida, todas van acompañadas de dolor.

Desde ese instante, raro es que los acontecimientos vitales individuales no dejen alguna más. Son tantas las posibilidades y variables, que es difícil escapar a las vicisitudes cuando, directa o indirectamente, llegan inevitablemente. Puede que con escasos meses caigas de los brazos de tu hermana sobre una bombona de butano y tu ceja quede marcada para siempre formando parte de ti, incluso aunque no lo recuerdes. O en tus peripecias infantiles oadolescentes, una pedrada o mal golpe fije una pitera donde ya no crezca más el pelo. En fin, quevedescos cardenales; ninguno llamado eminencia.

A medida que vamos creciendo, cada cicatriz es proporcional al calibre de la herida que, en el mejor de los casos, si sana, será prueba irrefutable de la capacidad de superación de la persona. En el peor, la herida puede cronificarse y supurar sin remedio en cada recuerdo o, incluso, gangrenarse, condicionando de forma irreversible a la persona dañada.

Lamentablemente, las peores suelen ser invisibles, esas que siguen doliendo eternamente en lo más profundo del alma y que, tarde o temprano, padecemos. Forman parte de esa otra,no escrita, ley de vida y suelen ser las más desgarradoras, como la ocasionada por la marcha (voluntaria o no) de un ser querido: una madre, un padre, un hermano… O esas que, por su cariz etéreo, imperceptible a simple vista, provocan dudas en aquéllos discípulos de Santo Tomás;osados notarios sólo de lo visible, que ratifican una absoluta ausencia de empatía con su: “pues no será para tanto, yo te veo bien”, fruto de la ignorancia al no atisbar sangre u otro testigo de dolor, eterno estigma de la enfermedad mental,muestra de que no han leído El Principito, para saber que: “lo esencial…”.

El tiempo no todo lo cura, a veces sólo obliga a vivir con la dolorosa supurante fisura abierta sin cicatrización posible. Aventurarse a imaginar el dolor del otro roza más la ciencia ficción que la realidad, pues cada quien siente a su manera y aceptar, aun sin entender, puede ser buen remedio.