Quién, mirando al firmamento bajo una noche estrellada, no ha pronunciado o escuchado alguna vez en su vida: “¡una estrella fugaz, pide un deseo, rápido!”, al ver pasar alguna. Porque todos sabemos que son cumplidoras de anhelos, pero hay que hacerlo antes de que desaparezca o si no, no se cumplirá. Ay, qué sería de nosotros sin esa ilusoria necesidad humana de creer en la magia y otorgar esas mismas propiedades mágicas a elementos desconocidos.

Este fenómeno estelar conocido popularmente como “lágrimas de S. Lorenzo”, patrón de Diáconos, cocineros, curtidores, mineros y bibliotecarios, sucede en torno al diez de agosto, onomástica del Santo Lorenzo que recuerda las que, a pesar de su fortaleza, no pudo evitar derramar durante el martirio de ser quemado vivo en una parrilla, impuesto por el emperador Valeriano contra los cristianos.

En oriente este acontecimiento se explica con el mito del Qi-Xi, que se traduce literalmente como La noche de los Sietes, el Día chino del Amor o el Festival del doble siete, fecha cercana a este acontecimiento, con una bonita leyenda detrás.

Aquí también lo conocemos como lluvia de Perseidas, por su origen en la constelación del semidiós Perseo y su mito griego.

Mitos y leyendas románticas aparte, la astrofísica explica científicamente su origen. En realidad, son partículas de granitos de polvo pertenecientes a la hermosa estela que dejan tras de sí los helados y raudos cometas, provenientes de los confines de nuestro sistema solar, al derretirse a medida que se acercan al sol cuando, al entrar en contacto con el aire de la atmósfera y como último destello de su presencia antes de morir, arden en el cielo ofreciendo esa espectacular traza iluminada a nuestras ojipláticas miradas.

Quizá los astros no cumplan nuestros deseos, pero de lo que estoy segura es de que quien las ve está siendo testigo de algo sorprendente: el vertiginoso viaje espacial de un cuerpo estelar para llegar a nuestro planeta y desaparecer en un último destello. Un fugaz instante de luz, visible para unos pocos afortunados, ante la inmensa oscuridad del cosmos. Cualquiera se sentiría especial ante tamaño acontecimiento.

Porque cuando de ilusión se trata, no importa a través de qué canalizar un deseo al universo, ya sea soplando las velas de tu tarta de cumpleaños o viendo una estrella fugaz. Eso sí, cuidado con lo que deseáis, puede convertirse en realidad.